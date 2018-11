Am 7. November war Shell Sponsor der "Hyundai Motor Company Global Customer Experience Championship" und Gastgeber des "Shell Gala Dinner"

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Zur Feier der 1. Hyundai Global Customer Experience Championship vom 5. bis 8. November, die exklusiv von Shell gesponsert wurde, fand am 7. November im Seoul Dragon City Hotel das "Shell Gala Dinner" statt.

Für die Hyundai Motor Company (Hyundai) stellt die 1. Hyundai Global Customer Experience Championship einen international bedeutenden Anlass zur Anerkennung und Feier der Ergebnisse und Anstrengungen der Hyundai Mitarbeiter weltweit dar, bei der die bewährten Praktiken aus allen Ländern geteilt werden sollen. Zu den Teilnehmern zählten ca. 190 Vertriebs- und Kundendienstvertreter, die in den 60 Ländern mit Hyundai Niederlassungen überragende Umsätze und Ergebnisse erzielen konnten. In insgesamt 3 Runden nahmen sie an partnerschaftlichen Wettkämpfen zum Thema Vertrieb und Dienstleistungen teil. Shell sponserte die Veranstaltung als globaler Geschäftspartner der Hyundai Motor Company.

Shell setzte die festliche Stimmung beim Shell Gala Dinner fort, mit dem die 1. Hyundai Global Customer Experience Championship gebührend gefeiert wurde. Frau Lee Ming Seow, OEM General Manager von Global Key Accounts bei Shell in Asien und Herr Woongsik (Wayne) Oh, Director der Customer Experience Management Group, eröffneten die Feier durch Gratulationen und die Vergabe der Shell Awards an die Vertriebs- und Kundendienstvertreter aus den einzelnen Regionen. Zudem gab es eine Tombola.

Frau Seow von Shell Global Key Accounts bemerkte in ihrer Eröffnungsrede, dass "Shell durch seine globale Zusammenarbeit mit der Hyundai Motor Company im Laufe der letzten 12 Jahre an die Spitze der Schmierstofflieferanten weltweit gelangte. Wir laden zu diesem Gala-Dinner ein, um Hyundai als dessen globaler Geschäftspartner zu der 1. Hyundai Global Customer Experience Championship zu gratulieren."

Des Weiteren sagte sie: "Dank der Bemühungen der Mitarbeiter von Shell und Hyundai konnten wir überragende Leistungen in einer ungewissen Marktlage erbringen. Wir planen, unsere Zusammenarbeit mit Hyundai mit anderen Unternehmungen wie Mobilität der Zukunft und neuen Energielösungen zu festigen."

Herr Oh von der Hyundai Motor Company sagte: "Alle Vertriebsvertreter und Kundendienstmitarbeiter haben im Wettkampf wunderbare Leistungen erbracht. Hyundai empfiehlt Shell im Übrigen bereits seit 14 Jahren. Für diese dauerhafte Unterstützung sind wir dankbar und hoffen, dass die Geschäftsbeziehung zwischen Shell und Hyundai im Rahmen der globalen Partnerschaft bestehen bleibt."

Shell veranstaltet die Shell Awards zur Förderung der Arbeit der Vertriebs- und Kundendienstvertreter und deren Zusammenarbeit. Der "Best Business Growth Award" für das größte Geschäftswachstum ging an Hyundai Motor India Ltd, der "Best Business Collaboration Award" für die beste Zusammenarbeit ging an die Hyundai Motor Company in Peking und der "Best Marketing Collaboration Award" für die Zusammenarbeit im Marketing ging an Hyundai Motor Thailand Co., Ltd.

Shell unterzeichnete 2005 ein Global Business Cooperation Agreement (GBCA) mit Hyundai und setzt seit 14 Jahren eine Vielzahl globaler Zusammenarbeitsprojekte fort, zu denen die exklusive weltweite Schmierstoffherstellerempfehlung an die Hyundai Käufer und seit 2014 die Rolle eines strategischen technischen Partners und Co-Sponsors des Hyundai World Rally Team zählen.

Royal Dutch Shell plc

Royal Dutch Shell plc ist in England und Wales in das Handelsregister eingetragen, unterhält seine Unternehmenszentrale in Den Haag und ist an den Börsen in London, Amsterdam und New York notiert. Shell unterhält Niederlassungen in mehr als 70 Ländern und Territorien mit Geschäftszweigen in der Erdöl- und Erdgasförderung und -fertigung, der Herstellung und Vermarktung von Flüssigerdgas und Gasverflüssigung, der Fertigung, Vermarktung und dem Versand von Mineralöl- und chemischen Produkten sowie erneuerbare Energieprojekte. Weitere Informationen finden Sie auf www.shell.com.

