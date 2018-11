JUMORE fungiert als digitales Zugangsportal nach China

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 7. November veranstaltete JUMORE auf der ersten China International Import Expo (CIIE), die vom 5.-10. November in Shanghai stattfand, eine Wirtschaftskonferenz mit dem Titel "YOUR GATEWAY TO CHINA". Die Veranstaltung bestand aus vier Sitzungen und wurde von mehreren Hundert Teilnehmern aus Politik und Wirtschaft aus nahezu 20 Ländern besucht, darunter Russland, Brasilien, Mexiko, Indonesien, die Philippinen, Belgien, Kolumbien und Panama.

Konferenz zur digitalen Wirtschaft wird von Teilnehmern aus rund 20 Ländern besucht

Bei seiner Ansprache vor den Teilnehmern sagte der Vorsitzende von JUMORE Eric Lu, dass China in den nächsten 15 Jahren voraussichtlich Waren im Wert von 30 Billionen USD und Dienstleistungen in Höhe von 10 Billionen USD importieren wird, wobei E-Commerce und digitale Technologien voraussichtlich eine wichtige Rolle bei der Handelsförderung spielen werden. Eric Lu wies darauf hin, dass die digitalen Plattformen von JUMORE ausländischen Unternehmen dabei helfen können, ihre hochwertigen Produkte in China einzuführen und sich als führende Unternehmen im Rahmen von Chinas Seidenstraßeninitiative (Belt and Road Initiative) zu etablieren, um sich mehr Möglichkeiten für die globale Zusammenarbeit zu sichern.

Bisher hat JUMORE bereits die Zusammenarbeit mit 157 Ländern geklärt und verfügt über mehr als 1 Million registrierte Unternehmen. Seine Datenbank enthält 50 Millionen Unternehmen mit Liefer- und Einkaufsinformationen, Projekten, globaler Werbung, Supply-Chain-Finance, Zertifizierung und Beratung, die den gesamten Außenhandelsprozess abdecken. Dadurch kann JUMORE ausländischen Unternehmen helfen, geeignete chinesische Partner zu finden und konkrete Handelsbeziehungen zu diesen aufzubauen, um ausländischen Produkten die Einführung in den chinesischen Markt weiter zu erleichtern. Darüber hinaus bietet JUMORE insbesondere die "ChinaEasy"-Servicepakete für ausländische Unternehmen, mit dem Ziel, diesen den Eintritt in den chinesischen Markt durch umfassende digitale Lösungen zu erleichtern.

Auf der Konferenz äußerten sich ausländische Botschafter in China, Direktoren von Wirtschaftsverbänden und Vertreter von Unternehmen und Instituten sehr positiv über das JumoreGlobal-Mitgliederservicesystem. Zudem unterzeichneten viele von ihnen gleich im Anschluss an die Konferenz Kooperationsverträge mit JUMORE, darunter Da Origem, Home Comforts Ltd. und Centrofood Industries Ltd.

Weitere Informationen über globale Geschäftsmöglichkeiten finden Sie auf www.jumoreglobal.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/782255/Jumore.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Herr Zhu

+86 13750859713

zhuwj @ jumore.com