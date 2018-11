TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Termine

Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission

Samstag, 10/11/2018



- Villach: EU-Bürgerdialog mit EU-Kommissarin Gabriel: Digitale Transformation in Europa – Herausforderungen und Chancen

Zeit: 13.30 Uhr

Ort: FH Kärnten – Standort Villach, Audimax, Europastraße 4, 9524 Villach

Anmeldung erbeten an: info@europahaus-klagenfurt.at

Sonntag, 11/11/2018

- Paris: EU-Kommissionspräsident Juncker bei Gedenkveranstaltung 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg

- Paris: EU-Kommissionspräsident Juncker und die Kommissare Moscovici, Moedas und King beim ersten Pariser Friedensforum

Sonntag, 12/11/2018

- Brüssel: Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn trifft stv. Premierminister der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien Osmani

- Algier: EU-Außenbeauftragte Mogherini beim 2. Informellen EU-Algerien-Dialog zu regionaler Sicherheit und Kampf gegen Terrorismus

- Brüssel: Arbeitskommissarin Thyssen bei der Konferenz zu Hausangestellten

- Brüssel: KonsumentInnenkommissarin Jourová bei der Internationalen Woche der Produktsicherheit 2018

Montag 12/11/2018 - Dienstag 13/11/2018

- Wien: Fachtagung des Europäischen Integrationsnetzwerks

Thema: Wie können Migrantinnen besser in das Arbeits- und Sozialleben integriert werden?

Montag, 12/11/2018 – Mittwoch 14/11/2018

- Wien: European Big Data Value Forum 2018

Dienstag, 13/11/2018

- Wien: Europa : DIALOG mit Franz Fischler

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien Weitere Informationen

- Straßburg: EU-Kommissionspräsident Juncker bei der Debatte zur Zukunft Europas im Plenum des Europaparlaments

Diesntag, 13/11/2018 – Mittwoch 14/11/2018

- Tokio: Hochrangige Konferenz zum EU-Japan Wirtschafts-Partnerschaftsabkommen

Mittwoch 14/11/2018

- Wien: Pressekonferenz mit Bundesministerin Elisabeth Köstinger und ehemaligem UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon zur 4. Internationalen Wachstum im Wandel-Konferenz

Zeit: 10.50 Uhr

Ort: Austria Center Vienna / Saal K2, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

- Brüssel: Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn und EU-Außenbeauftragte Mogherini beim EU-Albanien Stabilisierungs- und Assoziierungsrat

- Washington: Handelskommissarin Malmström trifft US-Handelsminister Lightizer

- Salzburg: Runder Tisch zum Thema "Mobiles Lernen"

Donnerstag, 15/11/2018

- Wien: EU-Talks – Hands on Digital

Zeit: 18.00

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung erbeten per Mail an office@ewscom.at

- Sofia: Dritte Ausgabe des Startup Europe Summit

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker auf dem EU-Südafrika Gipfel

Donnerstag, 15/11/2018 – Freitag, 16/11/2018

- Bregenz: Konferenz „Subsidiarität als Bauprinzip der Europäischen Union“

Vortragende: Erster Vizekommissionspräsident Timmermans, Bundeskanzler Kurz, Europaminister Blümel, Landeshauptmann von Vorarlberg Wallner, Präsident des Europäischen Ausschuss der Regionen Lambertz und beigeordneter rumänischer Minister für europäische Angelegenheiten Negrescu

- Wien: Konferenz zum Thema „Saubere Mobilität“

Ort: Wiener Börsensäle, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien

Freitag, 16/11/2018

- Wien: Symposium 100 Jahre Republik – Muss Europa neu erfunden werden?

Zeit: 18.30

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Anmeldung erbeten an: akademie-am-dom@theologischekurse.at

Samstag, 17/11/2018

- Tunis: Nachbarschafts- und Erweiterungskommissar Hahn auf Kulturkonferenz "Rethinking the Euro-Mediterranean cultural partnership".

