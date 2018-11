Roka kündigt direkt an Kunden gerichteten E-Commerce in Europa an

Austin, Texas (ots/PRNewswire) - ROKA Sports Inc., das in Austin, Texas ansässige Performance-Multisportunternehmen hat die Veröffentlichung seiner eigenen E-Commerce-Website für Direktvertrieb an den Verbraucher und die direkte Umsetzung in Europa angekündigt. ROKA wird über das Distributionszentrum in Großbritannien nun in der Lage sein, seine Produkte direkt an Kunden in ganz Europa zu versenden. Des Weiteren haben Sportler in Großbritannien und in der gesamten europäischen Union die Möglichkeit, mit den vorfrankierten Rücksendeetiketten in jedem Paket, ihre Sendungen kostenlos und schnell zurückzusenden.

Der führende Anbieter von Sportbrillen und -zubehör bietet nun in ganz Europa schnelle Lieferungen und Rücksendungen an

"Hierbei handelt es sich für uns als Marke um einen großen Schritt nach vorne", sagte Rob Canales, CEO und Mitgründer von ROKA. "Seit Gründung unseres Unternehmens haben wir einige der besten Profisportler Europas unterstützt und können nun jedem Multisportler die absolut beste Hochleistungsoptik und die besten Hochleistungsgeräte bieten. Die Nachfrage nach ROKAS innovativen Produkten ist in ganz Europa gewachsen-nun sind wir in der Lage, die diese Nachfrage schnell und effizient zu bedienen, während wir gleichzeitig kostentechnisch wettbewerbsfähig bleiben.

Viele der Topathleten der Welt vertrauen auf ROKAs Performance-Produkte, darunter z. B. Dan Martin (Irland), Javier Gómez Noya (Spanien), Lucy Charles (England) und Vicky Holland (England). Die Heimzuschauer dieser Spitzensportler können nun von denselben disruptiven Performancetechnologien von ROKA profitieren, die die Sportler gewählt haben. Diese Weltklassesportler haben mit Ausrüstung von ROKA bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und der Tour de France Plätze auf dem Siegerpodium erreicht und nun hat jeder europäische Sportler Zugang zu denselben Weltklasseprodukten.

Durch den Direktvertrieb an den Kunden ist ROKA nicht an lange Vorlaufzeiten, um sich Verkaufsfläche zu sichern sowie an die geringen Gewinnmargen des Einzelhandelmodells gebunden. Diese Einsparungen werden direkt an den Kunden weitergegeben, die innovative Produkte direkt aus ROKAs Lager in Großbritannien erhalten. Alle Produkte von ROKA können in Euro und britischen Pfund bezahlt werden.

Es werden Kunden aus 28 Ländern Europas beliefert (Belgien, Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Deutschland, Estland, Irland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Zypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungarn, Malta, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowenien, der Slowakei, Finnland, Schweden und Großbritannien). Weitere Informationen über ROKA und die Möglichkeit zur Bestellung finden Sie unter eu.roka.com oder uk.roka.com.

Informationen zu ROKA

Das Unternehmen ROKA startete in einer Garage mit einem sehr bescheidenen Anfang und einem beschränkten Spektrum. ROKAs Mission ist es, das Potential des Menschen freizusetzen. Den Menschen auszurüsten, zu stärken, zu inspirieren und zu begeistern. ROKA ist für diejenigen da, die versuchen Standards neu zu definieren und sich selbst an ihre Grenzen zu bringen - wo auch immer diese sind und wie auch immer diese aussehen. Wenn es Möglichkeiten zur Innovation, zum Herausfordern des Status quo, zum Stören eines satten oder monopolistischen Marktes gibt - ROKA ist dabei!

Seit der Gründung von ROKA im Jahr 2013, haben von ROKA ausgerüstete Athleten über ein Dutzend Weltmeistertitel gewonnen und haben an Design und Entwicklung einer noch nie dagewesenen Reihe patentierter und prämierter Produkte mitgewirkt. Im Jahr 2016 war ROKA stolz auf seine 18 Sportler, die zu den Olympischen Spielen in Rio reisten und Gold- und Bronzemedaillen errangen. In Pyeongchang führte ROKA diese Tradition fort und Athleten, die auf ROKAs fortschrittliche Performance-Brillen setzten, reisten mit Gold- und Bronzemedaillen nach Hause. Im Jahr 2018 gab es weltweit Spitzensportler in den Bereichen Radsport, Triathlon, Laufen, Eisschnelllauf, Beachvolleyball und bei Offroad-Ausdauerwettkämpfen, die für ihre sehr wichtigen Leistungen vor sehr großem Publikum auf Brillen von ROKA setzten.

Mit der ersten Brillenkollektion Ende 2016 setzte ROKA neue Maßstäbe durch das Schaffen ultraleichter Performance-Brillen ohne Kompromisse in Hinblick auf Stil. Außerdem gab es ein patentiertes Design für Sonnenbrillen, die auch bei den extremsten Trainings- und Rennsituationen zuverlässig halten. Mit Hilfe einer Reihe der weltweit fortschrittlichsten Materialien und patentierter Technologien halten die ultraleichten Performance-Brillen von ROKA was sie versprechen und sind schlichtweg die beste technische Ausrüstung auf dem Planeten.

ROKA-Produkte sind weltweit unter www.roka.com, uk.roka.com, eu.roka.com und bei ausgewählten Einzelhändlern verfügbar. Besuchen Sie uns online, um mehr über unsere wachsenden Reihen von Premium-Performance-Brillen zu erfahren. Für neue Händleranfragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an accounts @ roka.com. Folgen Sie ROKA in sozialen Netzwerken unter Facebook, Twitter und Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/781266/MAGNUS_CORT_NIELSEN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/494829/ROKA_Logo.jpg

