ATV-Frage der Woche: Sind die Vorgänge im BVT ein Skandal oder nur ein Sturm im Wasserglas?

ATV Aktuell: Die Woche, Sonntag, 11. November 2018, 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Umfrage: Wie stehen die Österreicherinnen und Österreicher zu den Vorgängen im BVT? Außerdem am Sonntag in „ATV Aktuell: Die Woche“: Der Chefredakteur der Wiener Zeitung, Walter Hämmerle, mit einer Analyse, wie sehr die Verfassungsschutz-Querelen das Koalitionsklima belasten.

TV-Moderator Meinrad Knapp, Politikexperte Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek diskutieren am Sonntag um 22.20 Uhr die Probleme beim 12-Stunden-Tag, den Spionagefall beim Bundesheer und den Schlagabtausch zwischen ÖVP und SPÖ beim Thema Wahlkampfkosten.



In der „Frage der Woche“ geht es um die Einstellung der Österreicherinnen und Österreicher zu den Vorgängen im BVT. Wie die von Peter Hajek durchgeführte Umfrage unter 500 Österreichern zeigt, ist die Stimmung alles andere als rosig für das Innenministerium. Ein Drittel der Wähler (33%) sehen einen absoluten Skandal. 28 Prozent meinen, dass es wohl nicht so heiß gegessen wie gekocht wird, untersuchen solle man die Causa aber in jedem Fall. Nur 8 Prozent sehen überhaupt keinen Skandal und sind von gesetzeskonformen Vorgehen überzeugt.



„Die Zustimmung, dass es sich um einen Skandal im BVT handelt, zieht sich durch alle Wählerschichten. Auch die FPÖ-Wähler sehen das so, jedoch von der anderen Seite. Aus deren Sicht haben Bundesminister Kickl und Peter Goldgruber richtig gehandelt. Insofern dürfte Herbert Kickl von blauer Wählerseite kein Problem bekommen“, interpretiert Peter Hajek die Datenlage.



Auffallend: 31 Prozent wollen oder konnten sich dazu keine Meinung bilden. Ein sehr hoher Wert laut dem Meinungsforscher.





ATV Aktuell: Die Woche, Sonntag, 11. November 2018, 22.20 Uhr bei ATV



Rückfragen & Kontakt:

Dr. Peter Hajek

ph @ peterhajek.com



Cornelia Doma MA

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com