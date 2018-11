Ludwig kündigt Rückkehr des Herzerlbaums an – BILD VIDEO

Wien (OTS/RK) - Das Warten hat ein Ende: Der allseits beliebte Herzerlbaum kehrt nach zwei Jahren Pause wieder auf den Weihnachtstraum zurück. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig heute, Freitag, angekündigt. „Der Herzerlbaum ist neben dem Christbaum das zweite Wahrzeichen des Weihnachtstraums am Rathausplatz. Er ist mir und den Wienerinnen und Wienern eine Herzensangelegenheit, umso glücklicher bin ich, dass der Herzerlbaum jetzt wieder dort hinkommt, wo er hingehört, nämlich auf den Rathausplatz“, sagt der Bürgermeister. Ludwig hat den Baum heute selbst mit einem Herzerl bestückt, in seiner ganzen Pracht kann er ab dem 16. November bewundert werden, wenn der Weihnachtstraum am Rathausplatz seine Pforten öffnet.

