Anderl auf AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14: „Berufsorientierung statt Bildungsabbruch“ – BILD

Anderl auf AK Bildungs- und Berufsinfomesse L14: „Berufsorientierung statt Bildungsabbruch"

Bis Samstag 9.000 BesucherInnen erwartet – AK Präsidentin fordert Berufsinfo in allen Schultypen und präsentiert neue Zukunftsinitiative AK Bildungs-Navi

Wien (OTS) - Bereits 6.000 BesucherInnen auf der Bildungs- und Berufsinfomesse L14 der AK Wien! „Das Interesse ist enorm“, sagte AK Präsidentin Renate Anderl heute beim Messerundgang mit dem Wiener Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und dem Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Bis Samstag werden 9.000 BesucherInnen erwartet, die den besten Bildungsweg suchen. Berufsorientierung fordert Anderl in allen Schultypen und auch in der Oberstufe. Gleichzeitig wird die AK im Rahmen Ihrer Zukunftsinitiative ein AK Bildungs-Navi mit persönlicher Bildungsberatung und Berufsorientierung anbieten.

Berufsorientierung ist mittlerweile ein eigenes Fach in der Neuen Mittelschule. Ein eigenes Fach fordert Anderl auch für die Unterstufen der Gymnasien, in der neunten Schulstufe und vor der Matura. Anderl: „Die Jugendlichen sollen Schritt für Schritt zum Wunschberuf kommen.“

Erschreckend hoch ist die Zahl der jungen BildungsabbrecherInnen. Fast 300.000 unter 35-Jährige haben ihren ersten weiteren Bildungsweg abgebrochen und nur 12.000 eine neue Ausbildung angefangen. Anderl:

„Da brauchen die Jugendlichen mehr Hilfe.“

Was es derzeit in den Schulen so gut wie gar nicht gibt, ist persönliche Bildungsberatung. Diese Lücke wird die AK Wien schließen und ab dem Sommersemester 2019 persönliche Bildungsberatung anbieten, zusätzlich zu Berufsorientierung.

„Wenn die Berufsorientierung passt, müssen aber auch ausreichend Ausbildungsplätze da sein“, sagt Anderl. Sie appelliert an die Unternehmen: „Schafft Ausbildungsplätze, statt immer nur nach Fachkräften zu rufen.“

SERVICE: Fotos vom Messerundgang ab ca 13:30 Uhr unter http://wien.arbeiterkammer.at

HINWEIS: Bildungs- und Berufsinfomesse L14 der Arbeiterkammer Wien, noch bis 10. November 2018. Eintritt frei! Familienprogramm Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 17 Uhr – im AK Wien Bildungszentrum, 1040, Theresianumgasse 16-18, http://www.L14.at

