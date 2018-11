RK-Terminvorschau vom 13. November bis 22. November 2018

Wien (OTS/RK) - In der Zeit vom 13. bis 22. November 2018 hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine vorgemerkt (Änderungen vorbehalten):

DIENSTAG, 13. NOVEMBER 15.00 Uhr, Eröffnung des neu gestalteten Oskar-Werner-Parks mit BV Markus Rumelhart (6., Oskar-Werner-Platz) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (2., Karmelitergasse 9, 2. Stock, Sitzungssaal) MITTWOCH, 14. NOVEMBER 17.30 Uhr, Präsentation und Podiumsdiskussion rund um die OECD-Studie zur Integrationspolitik europäischer Städte mit u.a. StR Jürgen Czernohorszky (WU, 2., Welthandelsplatz 1, Gebäude TC, Hörsaal 0.04, Erdgeschoss rechts) DONNERSTAG, 15. NOVEMBER 18.00 Uhr, Feier anl. 70-jähriges Bestehen von KIWI ("Kinder in Wien“) mit StR Jürgen Czernohorszky (Rathaus, Festsaal, Stadtsenatssitzungssaal und Wappensaal) SAMSTAG, 17. NOVEMBER 17:30 Uhr, Illuminierung des Weihnachtsbaumes am Rathausplatz mit Bürgermeister Michael Ludwig und Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (1., Rathausplatz, Weihnachtstraum) DIENSTAG, 20. NOVEMBER 15.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an KommR Ing. Hans Pöcho sowie Überreichung des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an OSR i.R. DI Roland Löffler durch Bgm. Dr. Michael Ludwig (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) MITTWOCH, 21. NOVEMBER 11.00 Uhr, Verleihung der Preise der Stadt Wien für das Jahr 2018 sowie Überreichung des Ernst-Krenek-Preises der Stadt Wien 2018 durch StRin Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Wappensaal) DONNERSTAG, 22. NOVEMBER 09.00 Uhr, 30. Wiener Landtag

