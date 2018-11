„Millionenshow“: Armin Assinger präsentiert am 12. November Spezialausgabe zu „100 Jahre Republik“

Das Quiz mit Fragen zu einem Jahrhundert Österreich

Wien (OTS) - Anlässlich des trimedialen ORF-Zeitgeschichteschwerpunkts „1918 – Die Geburt der Republik“ steht auch die „Millionenshow“ am Montag, dem 12. November 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 im Zeichen des Jubiläums. Armin Assinger stellt den Kandidatinnen und Kandidaten unter dem Motto „100 Jahre Republik“ zahlreiche Fragen aus unterschiedlichen Lebenswelten der Österreicherinnen und Österreicher des vergangenen Jahrhunderts – von Politik über Sport und Unterhaltung bis hin zu Kultur und Zeitgeschichte.

Um bis zu eine Million Euro spielen Harald Rothensteiner aus Sieghartskirchen in Niederösterreich, Daniela Lehenbauer aus Wien, Felix Pressler aus Gratwein in der Steiermark, Elfriede Visek aus Steyr in Oberösterreich und Nicolas Radulescu aus Wien.

Details zu den ORF-Angeboten des Schwerpunkts, der allein in ORF 2 und ORF III rund 100 Stunden Berichterstattung umfasst, sind unter presse.ORF.at abrufbar.

