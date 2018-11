B(l)ackhome City Apartments.Hotels

Die neue Aparthotel-Gruppe eröffnet das 3. B(l)ackhome!

Innsbruck (OTS) - Zu jeder Zeit. 24 Stunden. Sieben Tage die Woche. Egal von wo. Egal wann. Moderne Reisende lieben es dunkelbunt und zeitlos. b(l)ackhomes verstehen sich als edle City-Apartments, als moderne Wohnmöglichkeit. Geplant oder spontan. Alles ist möglich. Check-In. Check-Out. In einem völlig neuen Konzept zwischen kurz übernachten oder längerfristig wohnen. Einfach, unkompliziert. Und das Designer-Schwarz macht in jedem Fall angenehme Laune. Aktuell sind diese b(l)ackhomes 2 x in Innsbruck und 1 x in Salzburg zu haben. Mit Lust auf mehr. Viel mehr.

Onenight-, Morenight- oder Longstays. Städtereisende, Kurzurlauber oder Geschäftsreisende. Die stylisch, topfunktionell und intelligent ausgestatteten City-Apartments lieben es schlicht & schwarz. Und versprühen ein stylisches, dunkelbuntes Ambiente. Richtig. Die Eleganz des digitalen Lebens ist in diesen Räumen formschön zu spüren.

b(l)ackhomes sind die digital-geführten Hotels der Zukunft in urbanen Räumen. Als Gegenstück zu familien-geführt, wie sie aus der Urlaubs-Hotellerie bekannt und erwünscht sind. Hier empfängt dich ein immer freundlicher Checkomat. Der 24/7-b(l)ack-Check-In – schneller kann man nicht ins gebuchte Appartement kommen. Selbst direkt an der Eingangstüre kann bei Verfügbarkeit ein Studio gebucht werden. Für alle Fälle. Man weiß ja nie. Las Vegas lässt irgendwie grüßen.

Business People finden in den b(l)ackhomes die heute notwendige organisatorische Freiheit. Ankommen wann man will und kann. Abreisen, wenn man soll. Frühstück? Gerne digital. Einfach per Mail buchen. Zudem verwöhnt das “Black-Night & More Programm” bei vielen Nächten auch preislich. Eine umwerfende Idee für Unternehmen. Cool. Hot. Black. Engagierte Menschen sollen einfach gut wohnen.





b(l)ackhome City Apartments.Hotels – Innsbruck² + Salzburg

Im August 2016 öffnete das erste b(l)ackhome in Innsbruck, Resselstraße 29 mit einem neuen Konzept. Mit 15 bestens ausgestatteten Apartements bietet das Haus hier eine gute Kombination aus Ferienangebot und Business-Zuhause auf Zeit. Salzburg, Rochusgasse 5+7 folgte im Dezember 2017 mit 17 Einheiten in edlem Design, mit viel schwarz und dunkelbunten Akzenten. Beide zeichnet zusätzlich aus, dass Buchungen im Vorfeld online erfolgen, Firmenbuchungen mit Beratung der Reservierungszentrale im Hintergrund und die Gäste vor Ort über einen sogenannten Check-In-Kiosk einchecken und die Keycard sich selbst aus dem Automaten holen. Während in Innsbruck im Aparthotel keine Rezeption vorhanden ist, bietet das b(l)ackhome in Salzburg auch eine Rezeption und eine Frühstückslounge an.

b(l)ackhome City Apartments, Innsbruck, Innstraße 1, am 8.11.2018, 18:11.

Am 1. November 2018 öffnete die BLACK HOME GmbH ihr drittes Aparthotel in einer Soft-Opening-Phase. Die offizielle Eröffnung fand am 8. November 2018 um 18.11 Uhr statt. Nach den Standorten Innsbruck, Resselstraße 29 und Salzburg, Rochusgasse 5+7 findet das b(l)ackhome nun in der Innstraße 1, nur eine Minute vom Goldenen Dachl entfernt sein neues Zuhause. Das historische Gebäude aus dem 15. Jahrhundert wurde mit besonderer Sorgfalt – die Fassade und der Gothische Keller stehen unter Denkmalschutz - komplett renoviert und neu ausgebaut. 16 hochwertige City-Apartements werden als „Gold Edition“ der expandierenden Aparthotelgruppe geführt. Stylishe Apartements in bewusst schwarz gehaltenem Design – mit vielen Akzenten fügen sich perfekt in das historische Gebäude, dessen Grundstrukturen mit Wegen, Gängen, historischen Schnitzereien und Gemäuern erhalten blieben und neu adaptiert wurden.

BLACK HOME GmbH

Die Idee zu b(l)ackhome entstand im Jahr 2015 und ist Konzeption und Leidenschaft der b(l)ackhome-Betreiber: OFA Group – der Gesellschafter Karl Fahrner und Gerhard Indrist, sowie der Partner, Gesellschafter und beiden Geschäftsführer Hubert Vogelsberger und Gabriele Oberhauser. Die OFA Group agiert auch als Investor der b(l)ackhomes – für Innsbruck Innstraße gemeinsam mit Investor Karl Seidemann. Ziel ist es, eine kleine, feine Design-Aparthotel-Gruppe aufzubauen. Weitere Standorte sind bereits in Prüfung und Planung: Innsbruck³ | Salzburg² | Kufstein | Linz und Wien.

