Rund 200 prominente Gäste nahmen an der gestrigen 57. Welldone Lounge im Palais Niederösterreich teil.

Wien (OTS) - Bei der 57. Welldone Lounge, die gestern Abend unter dem Motto CHANGE in prachtvollen Räumlichkeiten des Palais Niederösterreich stattfand, begrüßten Welldone-Geschäftsführer Robert Riedl und Mag. Hanns Kratzer, Geschäftsführer der PERI Consulting, rund 200 prominente Gäste aus Gesundheit, Wirtschaft und Politik.

Ehrengast der Welldone Lounge, die sich als etablierte Plattform zum offenen Austausch und Dialog versteht, war Generalsekretär der Pharmig, Mag. Alexander Herzog. Gemäß dem Motto der 57. Welldone Lounge CHANGE gab der Generalsekretär von Österreichs stärkstem Pharmaverband Einblicke in den Reorganisierungsprozess und die Weiterentwicklung der Pharmig.

Die Gäste wurden von Mag. Birgit Bernhard und Mag. Hanns Kratzer von der PERI Group begrüßt. Birgit Bernhard wies in ihrer Einführungsrede auf die historische Bedeutung des Palais Niederösterreich hin und präsentierte die neue userfreundliche PERISKOP-Website www.periskop.at. „Gerade in der pharmazeutischen Industrie ändern sich laufend Strukturen und Geschäftsmodelle, es werden Durchbrüche in der Forschung und Fusionen verkündet“, hob Mag. Hanns Kratzer, Geschäftsführer der PERI Consulting, in seiner Begrüßungsrede hervor. „In der Pharmawirtschaft treffen sich einige Trends, die Change bedingen und Anpassung erfordern: technologischer und wissenschaftlicher Fortschritt, angespannte Konkurrenzsituation, Globalisierung, Kostendruck und Gesundheitssysteme im Umbruch. So ist es nur logisch, dass wir als Keynote-Speaker für den heutigen Abend Mag. Alexander Herzog begrüßen. Er hat bereits ausreichend bewiesen, dass Change, also die Annahme von Herausforderungen der Veränderung, für ihn kein bloßes Lippenbekenntnis ist“, so Kratzer.

In seiner Keynote präsentierte Mag. Alexander Herzog seine ambitionierten Pläne als Pharmig-Generalsekretär: In erster Linie möchte er den Verband modernisieren und noch besser international positionieren. „Mein Bestreben ist, die Pharmig zu einem der leistungsfähigsten Verbände der pharmazeutischen Industrie in Europa zu machen.“ In der Diskussion über die Position der pharmazeutischen Industrie in Österreich ist für den Pharmig-Generalsekretär das Thema von Nutzen und Wert der Arzneimittel essentiell: „Die Innovationen bei Arzneimitteln werden im Grunde genommen immer auf die Frage der Kosten reduziert. Ausgeklammert wird dabei, welchen immensen Nutzen die Arzneimittel nicht nur für die Patientinnen und Patienten, sondern auch für die gesamte Volkswirtschaft haben. Wir wünschen uns hier eine entsprechende Anerkennung vor allem im Zuge der Erstattung.“ Herzogs Vision sei, Österreich zum Nummer-eins-Pharmastandort in Europa zu machen: „Davon würde nicht nur die Industrie und die Wirtschaft profitieren, sondern primär die Patientinnen und Patienten.“

Auch die 57. Welldone Lounge war eine hervorragende Gelegenheit zum offenen Austausch und Dialog. Mit dem Welldone-Team und der PERI Group diskutierten gestern Abend u. a.:

MMag. Dr. Helwig Aubauer, Industriellenvereinigung Österreich

Univ.-Prof. Dr. Christian Dadak, Österreichische Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin

Gertraud Eckart, Merck, Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Dr. Gottfried Endel, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Mag. Edda Fischer, MBA, Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz

Mag. Dieter Hackl, Pfizer Corporation Austria GmbH

Dr. Susanne Herbek, Wiener Gebietskrankenkasse

Univ.-Prof. Dr. Martin Hohenegger, Medizinische Universität Wien, Ethikkommission der Stadt Wien

Dr. Wolfgang Jaksch, DEAA, Wilhelminenspital der Stadt Wien

Dr. Bärbel Klepp, Roche Austria GmbH

DI Wolfgang Köppl, Siemens AG Österreich

Gabriele Lebeda, Europa Donna Austria

Mag. Mirjana Mayerhofer, Omega Pharma Austria Health Care GmbH

Sebastian Mörth, Daiichi Sankyo Austria GmbH

Dr. Michael Nake, Paracelsus Medizinische Privatuniversität

Mag. Ferenc Papp, onlineexperts.net

Mag. Ingo Raimon, AbbVie GmbH

Dr. Robin Rumler, Pfizer Corporation Austria GmbH

Mag. Martin Schaffenrath, MBA, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Robert Schedl, Ronald McDonald Kinderhilfe

Mag. Klaudia Sekoll, Valneva Austria GmbH

Markus Stickler, MA, Merck, Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Albert Tuchmann, Österreichische Gesellschaft für Chirurgie

KommR Wilhelm Turecek, Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft

Dr. Ines Vancata, Roche Austria GmbH

DI Dr. Christa Wirthumer-Hoche, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

Mag. Hedwig Wölfl, Österreichische Lige für Kinder- und Jugendgesundheit

Dr. MMag. Martin Zartl, MSc, Bayer Austria Gesellschaft m.b.H.

