VORTRAG: Smartphone und Co trifft Gesundheit

am 29.11.2018, um 18:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Marco-D’Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) lädt im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe zum Thema „Gesundheitsförderung" herzlich zum Vortrag „Smartphone und Co trifft Gesundheit" von Ing. Felix Edelmann am Donnerstag, 29. November 2018, um 18:30 Uhr in der Kärntner Straße 26/ Marco d'Aviano-Gasse 1, 1010 Wien

Die Teilnahme ist frei, um Anmeldung wird gebeten:

Tel.: 01/ 996 80 92 bzw. direkt über die Website www.oeggk.at

Während die Welt nach und nach digitalisiert wird, steht auch die Gesundheitsbranche vor großen Veränderungen. Smartphone und Co. nehmen auch im Bereich Gesundheit eine immer wichtigere Rolle ein, um Gesundheitsberatung zu erhalten und Gesundheit zu verwalten. Die Innovationen der digitalen Gesundheits-Apps beschleunigen sich rasant und mit der zunehmenden Verbreitung von Mobilität in der Gesundheitsbranche werden diese Apps eine immer größere Bedeutung erlangen, indem sie auf die Bedürfnisse der Menschen mehr und besser eingehen und eine proaktive Beteiligung zu fördern.

Mit Smartphone und Co. besitzen wir mächtige Werkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen. Allein im Bereich Gesundheit werden über 300.000 Apps angeboten.

In seinem Vortrag zeigt Ing. Felix Edelman, MAS, wie das Smartphone dabei unterstützen kann, Gesundheit und Fitness zu erhalten und wie einfach die Handhabung dieser Geräte geworden ist.

Ing. Felix Edelmann, MAS ist seit 1972 im IT-Bereich tätig. 1996 absolvierte er ein Masterstudium an der Donau Universität und ist Inhaber der Beratungsfirma Helix IT Consulting.

Datum: 29.11.2018, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort: Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze, Eingang Marco-d'Aviano-G. 1

Kärntner Straße 26/3, 1010 Wien, Österreich

