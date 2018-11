Land NÖ unterstützt Investitionen der Gemeinden in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen mit 13 Millionen Euro

LR Teschl-Hofmeister: „Förderungen kommen direkt in den Regionen und Gemeinden an“

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Sitzung des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unter dem Vorsitz von Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurden in dieser Woche Unterstützungen in Höhe von 13 Millionen Euro für mehr als 256 Investitionsvorhaben der Gemeinden im NÖ Kindergarten- und Pflichtschulbereich genehmigt. „Die Förderungen aus dem Schul- und Kindergartenfonds kommen direkt in den Regionen, Gemeinden und in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen an. Mit den Bau- und Investitionsvorhaben tragen Land Niederösterreich und die Gemeinden auch zum wirtschaftlichen Aufschwung in Niederösterreich und zu einer positiven Entwicklung des Arbeitsmarktes in den Regionen unseres Landes bei“, so die Bildungs- und Familien-Landesrätin.

„43 Projekte betreffen Baumaßnahmen von jeweils mehr als 100.000 Euro an Kindergarten- und Schulgebäuden. Insgesamt wird allein mit diesen Projekten ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 41 Millionen Euro ausgelöst. Das Land Niederösterreich unterstützt mit Annuitätenzuschüssen in Höhe von mehr als 11 Millionen Euro. So werden beispielsweise in Stockerau die Volksschulstandorte um mehr als 10,2 Millionen Euro so um- und zugebaut, dass sie in Zukunft verbunden sind. Neue Kindergärten entstehen beispielsweise in Zwölfaxing, Puchberg am Schneeberg, Schwechat und Bruck an der Leitha“, erklärt die Bildungs-Landesrätin in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des Schul- und Kindergartenfonds.

213 Projekte betreffen Investitionen von unter 100.000 Euro, so etwa Instandsetzungsarbeiten oder die Anschaffung von Einrichtungen oder EDV-Anlagen für Niederösterreichs Schulen und Kindergärten. „In Summe machen diese 213 Projekte eine Investitionssumme von mehr als 7,5 Millionen Euro aus, das Land Niederösterreich fördert mit 1,9 Millionen Euro“, so Teschl-Hofmeister.

Das Land Niederösterreich unterstützt über den Schul-und Kindergartenfonds die Gemeinden in ihrer Funktion als Kindergarten-und Schulerhalter bei Baumaßnahmen an Kindergarten- und Pflichtschulgebäuden. Für Bauvorhaben über 100.000 Euro gibt es seit Beginn des Jahres 2014 einen Annuitätenzuschuss auf 15 Jahre, Bauvorhaben unter 100.000 Euro werden mit einem Sockelbeitrag von 25 Prozent gefördert, ebenso die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen.

Weitere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse