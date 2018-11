Stadtservice vor.Ort kommende Woche in Margareten und Floridsdorf

Das Stadtservice Wien bietet den Wienerinnen und Wienern am 12.11. in Margareten und am 14.11. in Floridsdorf Hilfe und Information zu persönlichen Anliegen

Wien (OTS/RK) - Beim mobilen Büro des Stadtservices Wien können sich Besucherinnen und Besucher zu aktuellen Themen des Bezirks informieren, eine Handysignatur freischalten oder sich mit der Sag‘s Wien App vertraut machen. Das Team von Stadtservice Wien freut sich auf abwechslungsreiche Gespräche und die persönlichen Kontakte mit den BürgerInnen.

Am Montag, dem 12. November 2018, steht der Informations-Bus der Stadt zwischen 13.00 und 18.00 Uhr in der Fendigasse Ecke Margaretengürtel 90 in 1050 Wien.

Am Mittwoch, dem 14. November 2018, macht das Stadtservice vor.Ort dann ebenfalls zwischen 13.00 und 18.00 Uhr beim U-Bahn Zugang der U6 Station Floridsdorf am Franz-Jonas-Platz in 1210 Wien Halt.

Die Standorte der Grätzlaktion sind durch Öffentliche Verkehrsmittel sehr gut angebunden

Die Fendigasse Ecke Margaretengürtel 90 ist mit den Straßenbahnlinien 18, 6, 42 sowie der Badner Bahn oder der Buslinie 12 A direkt erreichbar.

Am Franz-Jonas-Platz halten die Straßenbahnlinien 25, 26, 30 und 31. Darüber hinaus erreicht man den Standort mit der Schnellbahn S1, S2, S3, S4, S7, der U6 sowie mit den Buslinien 28 A, 29 A, 33 A und 34 A.

