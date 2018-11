Huawei als Marktherausforderer in Gartners Magic Quadrant für WAN-Edge-Infrastruktur positioniert

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Huawei gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen als Marktherausforderer in Gartners erstem Magic Quadrant für die WAN-Edge-Infrastruktur positioniert hat.

Mit dem weltweiten Marktanteil und dem Einfluss der Branche als Kriterien, wählten Gartner-Analytiker 20 Anbieter aus dem Bereich WAN-Edge-Infrastruktur aus. Diese Anbieter wurden in Bezug auf "Vollständigkeit der Vision" und "Ausführungsfähigkeit" bewertet. Huaweis Position als Marktherausforderer während der ersten Magic-Quadrant-Evaluierung, einem ziemlich harten Wettbewerb, ist auf das kontinuierliche und rapide Wachstum seines globalen Marktanteils für WAN-Edge-Infrastruktur und seine führende WD-WAN-Lösung und Produkte zurückzuführen.

"Wir freuen uns, dass Huawei im ersten Magic Quadrant für WAN-Edge-Infrastruktur von Gartner als Marktherausforderer ausgezeichnet wurde", so Zhong Kaisheng, President of Huawei Switch & Enterprise Gateway Product Line. "Wir glauben, dass dies nicht nur eine Anerkennung der SD-WAN-Lösung von Huawei ist, sondern auch ein Beweis für unsere langfristige Marktstrategie und Leistung, Kunden mit vereinfachten, intelligenten und offenen Verbindungsnetzwerken zu versorgen. Viele globale Carrier-, Enterprise- und MSP-Kunden, wie z.B. Japans SoftBank Group, Norwegens Broadnet und Chinas Ping AN Group und Fnetlink, haben sich für unsere SD-WAN-Lösung entschieden.

Zhong Kaisheng fährt fort: "Die SD-WAN-Lösung von Huawei beschleunigt die Bereitstellung von Services über eine automatisierte Aufstellung im gesamten Prozess, garantiert eine optimale Cloud-Service-Erfahrung durch intelligente Anwendungsoptimierung und reduziert O&M-Probleme durch Nutzung der intelligenten O&M-Technologie auf KI-Basis. Dies verhilft Unternehmen zu einer bedarfsorientierten Multi-Branch-zu-Multi-Cloud-Verbindung und zu absichtsgesteuerten Verbindungsnetzen. Wir haben unsere SD-WAN-Services auf der HUAWEI CONNECT 2018 vorgestellt, damit Unternehmen SD-WAN-Netzwerk-Service-Funktionen auf dieselbe Weise wie Cloud-Services schnell und bequem beziehen können."

Die Cloudifizierung von Unternehmensdiensten erfordert innovative Verbindungsnetzwerke und eine WAN-Edge-Infrastruktur. Huawei ist jetzt führend in der SD-WAN-Branche und verhilft Unternehmenskunden zu geschäftlichem Erfolg. Huawei bietet Kunden eine breite Palette an WAN-Edge-Funktionen, darunter Routing, SD-WAN und Next-Generation Firewall (NGFW). All diese Funktionen können auf virtuellen vCPE-Computerplattformen als Softwareinstanzen ausgeführt werden. Sie lassen sich zudem zentral über den Agile Controller von Huawei steuern, der automatisierte Servicebereitstellung, flexible Service-Chain-Orchestrierung und intelligente O&M ermöglicht. Darüber hinaus bietet Huawei eine vollständige Palette von Routern der AR-Serie und NGFW-Hardwaregeräte an. Dies kann die Ausbreitung von WAN-Edge-Geräten vereinfachen, die betriebliche Agilität verbessern und Kosteneffizienz bewirken. Die SD-WAN-Lösung von Huawei verfügt zudem über eine bewährte Fähigkeit zur Unterstützung großer WAN-Bereitstellungen an mehr als 1.000 Standorten.

Huaweis Vorzeige-WAN-Edge-Angebot, nämlich Router der AR-Serie der nächsten Generation, bietet ein umfangreiches Software- und Hardware-Portfolio, darunter Software-, Hardware- und Virtual-Computing-Plattformen und die größte Vielfalt an Schnittstellen in der Branche, darunter Legacy-T1/E1 und eingebettete LTE. Auf der HUAWEI CONNECT 2018 stellte Huawei seine SD-WAN-Router der nächsten Generation vor, die in 16 Modellen erhältlich sind. Diese Router verwenden eine vereinheitlichte Plattform und konvergieren umfangreiche Zweigdienste, darunter SD-WAN, Routing, Voice, Firewall und WLAN, um die Service-Bereitstellung zu vereinfachen. Sie nutzen eine einzigartige Hardware-Beschleunigungs-Engine und können die durchschnittliche Weiterleitungsleistung in dieser Branche verdoppeln. Darüber hinaus implementieren sie "drei Intelligenzen" - intelligente Anwendungserkennung, anwendungsbasierte intelligente Verkehrssteuerung und intelligente Anwendungsbeschleunigung - um die Cloud-und-Netzwerk-Verbindung für Unternehmen zu vereinfachen.

Huawei kann eine starke Wachstumsdynamik im Bereich der WAN-Edge-Infrastruktur aufrechterhalten, weil es differenzierte Vorteile nutzt, die durch technologische Innovation entstanden sind. Bisher finden Huaweis Router der AR-Serie bereits bei mehr als 20.000 Unternehmenskunden Anwendung in den Bereichen Regierung, Finanzen, Elektrizität, Transport und Fertigung.

Weitere Informationen zur SD-WAN-Lösung und den Produkten von Huawei finden Sie auf: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan.

