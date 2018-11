World Gold Council lanciert vollentwickelte Plattform für Golddaten, Analytik und Forschung

Der World Gold Council lancierte heute "Goldhub", eine marktführende Quelle für Daten, Erkenntnisse und Analyseinstrumente, die Investoren dabei unterstützen soll, den Wert von Gold als strategisches Gut zu verstehen.

Goldhub stellt Anlegern eine breite Palette von den Daten zur Verfügung, die für fundierte Entscheidungen in Bezug auf Goldanlagen erforderlich sind. Darüber hinaus haben Investoren nun erstmals auch Zugang zu interaktiven Tools und Expertenrecherche in einer einzigen, praktischen Online-Ressource.

John Reade, Chief Market Strategist und Head of Research beim World Gold Council, sagte dazu:

"Wir glauben, dass Goldhub revolutionär ist, da es Investoren helfen wird, besser zu verstehen, wie Gold funktioniert und wie sie seine Rolle in ihren Portfolios bewerten können. Im vergangenen Jahr haben wir zwei Research-Studien bei institutionellen Investoren in Auftrag gegeben, die beide einen Mangel an Daten als Hauptgrund für die Nicht-Investition in Gold nannten. Goldhub wird diese Lücke schließen."

Goldhub bietet den Nutzern:

- Geprüfte und validierte Daten mit detaillierten Methodenbeschreibungen aus verschiedenen öffentlichen und kommerziellen Quellen sowie die eigenen Marktdaten des World Gold Council, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen

- Zu den interaktiven Tools gehört der Portfoliosimulator, der es neuen und erfahrenen Investoren ermöglicht, virtuelle Portfolios zu erstellen und ihre historische Performance mit risikoadjustierten Renditen zu vergleichen. Darüber hinaus ermöglichen visuelle Analysen und Daten-Downloads den Nutzern die Analyse von Goldmarktdaten, die ihnen helfen, ihre eigenen Erkenntnisse zu entwickeln und zu überprüfen.

- Eine Fülle von Untersuchungen über die Rolle, die Triebkräfte und die Performance von Gold stellen eine wertvolle Ressource zur Unterstützung der strategischen Vermögensverwaltung dar. Das Materialspektrum bietet außerdem Forschungsergebnisse und Einblicke in bestimmte Bereiche des Goldmarktes, wie z. B. Entwicklungen in Schlüsselmärkten wie China und Indien, den potenziellen Einfluss makroökonomischer Variablen auf den Ausblick für Gold oder Kauftrends der Zentralbanken, um nur einige zu nennen.

