Bei CIIE gibt Suning globale Aufträge in Höhe von 15 Mrd. EUR bekannt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Suning Holdings Group ('Suning'), der unter den Top 500 chinesischen nicht-staatlichen Unternehmen an zweiter Stelle stehende Großkonzern, benannte das aktuelle Volumen seiner globalen Aufträge auf knapp 15 Milliarden EUR.

Suning veranstaltete seine globale Supply-Chain-Konferenz bei der China International Import Expo

Dieser Meilenstein wurde bei der CIIE-Messe (China International Import Expo) in Shanghai bekanntgegeben - der ersten, diese Woche von der chinesischen Regierung veranstalteten Messe zum Thema Importe. Suning ergriff diese Gelegenheit, um zu seiner eigenen globalen Lieferkettenkonferenz unter dem Titel '2018 Suning Global Supply Chain Summit' einzuladen.

Zu der am 6. November tagenden Suning Veranstaltung kamen wichtige Köpfe aus dem Einzelhandel und den Behörden, um Geschäftschancen zu besprechen, die aus dem chinesischen Förderungsbestreben internationaler Importe entstehen. In den kommenden fünf Jahren wird das Land voraussichtlich Produkte und Dienstleistungen im Wert von über 10 Billionen USD einführen.

Allein Suning plant in den nächsten Jahren Waren im Wert von weiteren 10 Milliarden EUR zu importieren. Das Unternehmen prognostiziert, dass mehr als 5000 internationale Marken über Sunings smarte Einzelhandelsplattform und deren internationale Lieferanten auf den gewinnbringenden chinesischen Markt kommen werden.

Zhang Jindong, Vorstandsvorsitzender der Suning Holdings Group, sagte: "Für den Ausbau unseres Unternehmens sind Win-Win-Situationen und die dazugehörigen strategischen, auf Vertrauen basierenden Beziehungen mit mehr und mehr globalen Geschäftspartnern eine unverzichtbare Entwicklung."

Suning positioniert sich selbst als optimaler Partner der chinesischen Einzelhandelskanäle. Die smart-technologische Tochtergesellschaft der Gruppe für den Einzelhandel Suning.com gehört zu den Fortune Global 500 und ist der größte O2O Einzelhändler in China. Sie unterhält über 10.000 Geschäfte in mehr als 600 Städten und wurde zu Beginn des Jahres als Chinas wertvollste Marke im Einzelhandel eingestuft, deren Markenwert 230,628 Milliarden RMB ausmacht.

Sun Weimin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Suning.com, teilte dem Publikum mit: "Die Verbrauchssteigerung in China wird zum neuen Wachstumsfaktoren auf dem internationalen Verbrauchermarkt. Nach 40 Jahren Reform öffnet China seinen Markt weiter, um internationale Wareneinfuhren zu erhöhen und den steigenden Verbrauchertrend im eigenen Land zu erfüllen."

Suning reiste mit einer 500 Personen starken Einkaufs- und Prokuristendelegation zur CIIE, um Partnerschaften mit internationalen Markenherstellern aus Europa, Japan, Australien und Nordamerika zu besprechen. Sieben der bestehenden Partner kamen als Gäste zur CIIE: Whirlpool, A.O. Smith, Rinnai, Noritz, ANCO, Ariston und Metcash.

Auch lud Suning den italienischen Fußballclub Internazionale Milano S.p.A., bekannt als Inter Mailand, und LAOX, eines der größten Duty-Free-Unternehmens Japans, als Aussteller bei der CIIE ein. Seit seinem Erwerb 2016 durch Suning konnte Inter Mailand Geschäftsverträge mit mehreren bedeutenden Marken wie China Unicom, Beko und Maotai abschließen und strebt weitere Beziehungen zu Verbrauchermarken und Fans vor Ort an.

Zu den weiteren Sprechern der 2018 Suning Global Supply-Chain-Konferenz zählten Jin Hong, stellvertretender Minister des chinesischen Handelsministeriums, Handelsentwicklungsrat, Gonca Yilmaz Batur, stellvertretende Ministerin des türkischen Handelsministeriums, Nora K. Terrado, stellvertretende Ministerin des philippinischen Industrie- und Handelsministeriums, Jorge O'Ryan, Direktor von Prochile, Ottenberg Karsten, Vorstandsvorsitzender und CEO von BSH Home Appliance, Rebecca Wang, Vizepräsidentin von Nestle China sowie Robert Coviello, Geschäftsführer von Bunge Limited in Asien.

Zu Beginn dieses Monat kündigte Suning.com an, dass es in den ersten drei Quartalen 2018 Betriebsumsätze in Höhe von 172,97 Milliarden RMB (24,79 Milliarden USD) erwirtschaftet hatte: eine Steigerung von 31,15 % im Jahresvergleich. Die Suning Group verbuchte Jahresumsätze von 557,9 Milliarden RMB (ca. 69 Milliarden EUR).

Informationen zu Suning

Der 1990 gegründete Konzern Suning ist eines der führenden Wirtschaftsunternehmen Chinas und unterhält je zwei Aktiengesellschaften in China und Japan. Suning Holding stand 2018 an zweiter Stelle der Top 500 chinesischen Unternehmen, die nicht in staatlicher Hand sind, und verzeichnete Jahresumsätze in Höhe von 80,85 Milliarden USD (557,88 Milliarden RMB). Unter dem Motto "Branchenübergreifende Führung für das Ökosystem durch gehobene Lebensqualität für alle" hat Suning sein Kerngeschäftszweige gestärkt und auf acht vertikale Branchen erweitert: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Sport, Medien & Entertainment und Investment, von denen Suning.com 2017 und 2018 in der Liste der Fortune Global 500 stand. www.suningholdings.com

