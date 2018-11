Austro Agrar Tulln von 21. bis 24. November

Die Leitmesse für Landtechnik

Tulln (OTS) - Mehr als 350 Aussteller - ausschließlich Hersteller und Generalimporteure auf mehr als 52.000 m² Ausstellungsfläche präsentieren landtechnische Neuerungen und Innovationen exklusiv und nur an einem Ort. Die AUSTRO AGRAR TULLN ist die Leitmesse für Landtechnik in Österreich und CEE. An die 60.000 Besucher aus ganz Österreich werden erwartet.

Eigene Kompetenzzentren der Bereiche Landtechnik, Stalltechnik, Wein-, Obstbau und Kellereitechnik, Holz und Energie sowie Saatgut und Dünger

Das Angebot auf der Messe umfasst alle Landtechnikbereiche in folgenden Kompetenzzentren: Landtechnik – Traktor & Zubehör, Ernte-, Sä- und Bodenbearbeitungsmaschinen, Stalltechnik, Stallbau, Saatgut und Dünger, Holz und Energie, Weinbau, Obstbau & Kellereitechnik und Stalltechnik. Damit hat der Besucher immer den Überblick und den direkten Vergleich der wichtigsten Anbieter und Produkte aller Segmente vor Ort.

Alle Traktor-Marken auf der AUSTRO AGRAR TULLN vertreten

Der Traktor gilt als das „Leitprodukt“ der Landtechnik. Nur auf der Austro Agrar Tulln werden dieses Jahr sämtliche Standardtraktoren-Marken präsentiert.

Die Bundesländertage auf der AUSTRO AGRAR TULLN

Die Austro Agrar Tulln richtet sich an alle Landwirte im gesamten Bundesgebiet. An den ersten drei Messetagen gibt es auch 2018 wieder die bewährten „Bundesländer-Tage“. Dabei werden von Ausstellerseite die regionalen Bedürfnisse der Besucher besonders berücksichtigt.

Der Jung - Landwirtetag auf der AUSTRO AGRAR TULLN

Bereits zum vierten Mal findet der Jung-Landwirtetag, am Donnerstag, den 22. November statt. Dieser Schwerpunkttag richtet sich speziell an Studenten, Fachschüler und junge Landwirte und wird eine Plattform für ein spannendes und informatives Fachprogramm sein.

Fact Box:

Austro Agrar Tulln

Mittwoch, 21. November bis Samstag, 24. November 2018

Öffnungszeiten: 09:00 Uhr bis 18.00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 15,-

Gruppen ab 20 Personen, Senioren, Studenten: EUR 13,-

Jugendliche von 6 bis 15 Jahren: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at