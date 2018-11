Blümel ad EVP-Kongress: Gratulation an Manfred Weber

EVP geht mit Manfred Weber als Spitzenkandidat in die Europawahl

Wien (OTS) - „Österreich hat die Kandidatur von Manfred Weber von Anfang an unterstützt. Ich gratuliere sehr herzlich zur Wahl als Spitzenkandidat“, betont Landesparteiobmann Bundesminister Gernot Blümel zur heutigen Entscheidung am EVP-Kongress. Die Europäische Volkspartei geht mit dem derzeitigen Fraktionschef Manfred Weber als Spitzenkandidaten in die Europawahl, die im Mai 2019 stattfindet.

Für ein starkes Europa brauche es einen konstruktiven Optimismus, mit Weitblick und Realitätssinn. „Manfred Weber ist die richtige Wahl und steht mit der Europäischen Volkspartei für diese starke Mitte“, so der ÖVP Wien-Chef.

