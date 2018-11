„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 9. November in ORF 2

Die lange Reise einer Mutter gegen die Drogensucht ihres Sohnes

Wien (OTS) - Mit der Kraft einer Mutter: Am Freitag, dem 9. November 2018, ist Dr. Franziska Krafft um 21.20 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Vera Russwurm und erzählt in einer neuen Ausgabe des Talkformats „VERA. Das kommt in den besten Familien vor“, wie sie ihren Sohn Jonas auf ihr Boot und weg von den Drogen holte.

„VERA. Das kommt in den besten Familien vor“ am 9. November in ORF 2

Dr. Franziska Krafft will ihren drogenabhängigen 16-jährigen Sohn Jonas, der in die Kriminalität abgerutscht ist, von der Entzugsklinik auf ihr Segelboot und gemeinsam mit seinen Brüdern auf große Reise holen. Fernab der Gefahren und Versuchungen der Großstadt, der Drogen und falscher Freunde. Der Weg dorthin ist steinig. Doch wie gestaltet sich der Alltag an Bord, wenn Mutter und Sohn drei Jahre lang kaum Kontakt hatten? Wird Jonas ohne Drogen durchhalten? Wird er nicht versuchen, Reißaus zu nehmen? Im Gespräch mit Vera Russwurm enthüllt sich die Geschichte einer unglaublich starken Frau und Mutter, die das Ruder im Leben ihres Sohnes noch einmal herumreißen will.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at