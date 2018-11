Jörg Pilawa präsentiert „ICH WEISS ALLES!“ am 10. November in ORF eins

Quizzen gegen Katarina Witt, Rolando Villazón, Tobias Moretti und Gloria von Thurn und Taxis

Wien (OTS) - Die klügsten Köpfe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz treten bei Jörg Pilawa am Samstag, dem 10. November 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins an, wenn es wieder heißt „ICH WEISS ALLES!“. Drei starke Gegner warten beim spannenden Drei-Länder-Quiz in drei Spielrunden auf die quizbegeisterten Kandidatinnen und Kandidaten, die sie allein mit ihrem Wissen schlagen müssen. Nur wer sich gegen die Expertinnen und Experten Tobias Moretti, Gloria von Thurn und Taxis, Rolando Villazón und Katarina Witt in ihren Fachgebieten durchsetzen kann, 1.000 Gegner im Studiopublikum bezwingt und mehr weiß als die „Quizgiganten“ Armin Assinger, Günther Jauch und Susanne Kunz gemeinsam, hat die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Drei knifflige Quizrunden mit u. a. Tobias Moretti, Gloria von Thurn und Taxis, Rolando Villazón, Katarina Witt

In dieser Ausgabe der Show warten auf die Superhirne in der ersten Runde Katarina Witt als Expertin für „Olympische Winterspiele“, Rolando Villazón als Experte für „Wolfgang Amadeus Mozart“, Tobias Moretti für das Thema „Thomas Mann“ sowie Gloria von Thurn und Taxis als Expertin für „Die Windsors“.

In der nächsten Runde geht es gegen die Schwarmintelligenz von 1.000 Menschen im Studio.

Und in Runde drei warten dann wieder die drei Quiz-Giganten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz Günther Jauch („Wer wird Millionär?“), Armin Assinger („Die Millionenshow“) sowie Susanne Kunz („Einer gegen 100“) und treten gemeinsam im Wissensduell an.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die es schaffen, alle drei Wissensduelle zu überstehen, haben die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Die acht Kandidatinnen und Kandidaten:

Sven-Georg Adenauer aus Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) und Enkel von Konrad Adenauer, dem ersten Bundeskanzler der BRD.

Benjamin Adrion aus Hamburg ist Ex-Fußballprofi, Bundesverdienstkreuzträger und Gründer eines Hilfsprojekts. Daria-Maret Geller aus Wennigsen (Niedersachsen) ist Lehrerin und „Superpaukerin“.

Dr. Stefan Georg aus Swisttal-Miel (Nordrhein-Westfalen) ist Übersetzer für zahlreiche Sprachen.

Daniel Huber aus Zürich ist ein bekannter Schweizer Quizzer.

Rolf Jordi aus Spiez (Schweiz) ist Buchhändler und Adelsexperte. Rainer Patzl aus Tulln, österreichischer Quizexperte.

Dr. Suzanna Randall aus München ist Astrophysikerin und Astronautin.

„ICH WEISS ALLES!“ ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV.

