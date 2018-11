T-Mobile Austria präsentiert erstmals Bilanzzahlen nach der Integration von UPC Austria

Umsatz von 289,1 Euro im dritten Quartal 2018 erzielt

Knapp 140 Mio. Euro im Jahr 2018 in das Netz investiert

T-Mobile Austria zählt mit den Marken T-Mobile, tele.ring und UPC mehr als 7,5 Millionen Anschlüsse

Im dritten Quartal 2018 wird erstmals in den Bilanzzahlen von T-Mobile Austria der Kauf von UPC Austria ersichtlich und für August und September 2018 berücksichtigt. Insgesamt wurden 720,9 Mio. Euro Umsatz in den ersten neun Monaten 2018 erwirtschaftet. Im dritten Quartal ergibt sich bei T-Mobile Austria ein Umsatz von 289,1 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA beträgt im dritten Quartal 2018 114,5 Mio. Euro.



Neben der Integration von UPC Austria ist aufgrund der konzernweiten Umstellung der Bilanzierungsvorschriften auf IFRS15 (International Financial Reporting Standard) das Ergebnis mit dem des Vorjahresquartals nicht direkt vergleichbar.

Knapp 140 Mio. Investitionen in Österreich in den ersten neun Monaten

T-Mobile Austria investierte im dritten Quartal 2018 63,6 Mio. Euro, insgesamt hat das Unternehmen bereits 139,1 Mio. Euro im Jahr 2018 investiert. Die Investitionen wurden u.a. für Kapazitätserweiterungen des Mobilfunknetzes sowie für die österreichweite Umstellung von Basisstationen auf SingleRAN, das die Leistung des T-Mobile-Netzes wesentlich verbessert, getätigt. Dazu gehört der Rollout des speziellen Netzes für Maschinenkommunikation, NB-IoT (Narrowband- Internet-of-Things) und die Verbesserung der Datenübertragung vor allem in Innenräumen.

Mehr als 7,5 Millionen Anschlüsse bei T-Mobile Austria

Gemeinsam mit UPC zählt T-Mobile Austria im 3. Quartal 2018 mehr als 7,5 Millionen Anschlüsse. Die Steigerung wird neben der Integration von UPC Austria stark aus den Bereichen Wholesale (+13 Prozent) und M2M/IoT (+151 Prozent) getrieben.



Die Zahlen gehen aus den heute, 8. November 2018, veröffentlichten Bilanzzahlen der Deutschen Telekom hervor. Die gesamten Ergebnisse der Deutschen Telekom unter http://www.telekom.com/ir.



