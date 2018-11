Margareten: Kabarettistische Lesung „Lachperlen 8“

Wien (OTS/RK) - Nach großen Erfolgen bei früheren Auftritten hat der Kulturverein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) abermals das Schauspiel-Duo Renate Woltron und Manuel Girisch für eine „Kabarettistische Lesung“ verpflichtet. Die Künstler präsentieren in der gemütlichen Heimstätte des Vereins in der Anzengrubergasse 19 am Freitag, 9. November, ab 19.30 Uhr, das launige Programm „Lachperlen 8“. Zuletzt loteten die Mimen die Untiefen der bunten Urlaubswelt mit Zwist am Strand und Fehden am Buffet aus. Details des neuen Programms geben die bewährten Rezitatoren vorab nicht bekannt. Allein die Ankündigung klingt schon recht verlockend: „Die stürmische Mann-Frau-Session geht weiter! Neue Sketche, Geschichten und heitere Anekdoten!“. Das Publikum wird um Kulturbeiträge gebeten (Vorschlag:

5 Euro für Eintritt und Getränk). Mehr Informationen zu dem belustigenden „Lachperlen“-Abend: Telefon 0699/19 66 22 42 (Vereinssprecher: Neil Y. Tresher) bzw. E-Mail readingroom @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Schauspielerin/Regisseurin Renate Woltron:

www.woltron.net/

Schauspieler/Sprecher Manuel Girisch:

www.girisch.at/

Theatergruppe „Loser Kulturverein“ (Woltron/Girisch):

www.loserkulturverein.at/

Kulturverein „read!!ing room“:

www.e-zine.org/

Kultur-Veranstaltungen im 5. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

