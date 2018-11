UAF stellt modernste Luftfilter für schwierige Umweltbedingungen vor

St. Louis (ots/PRNewswire) - Universal Air Filter, führend in der Luftfilterung für Elektronik und Abschirmung vor elektromagnetischen Störungen (EMI), gibt die künftige Einführung seines Series 2 Outside Plant Filter (OSP) bekannt. Der OSP Series 2 bietet Klassifizierung nach UL900 bei verbessertem Luftdurchsatz und schützt vor Staub, hereingewehtem Regen und Salznebel.

OSP Series 2 Filter schützen komplexe Elektronik vor Staub, Regen und Salznebel

"Unsere Kunden entwickeln Anwendungen, die unter den verschiedensten Bedingungen funktionieren müssen", sagte Dan Krupp, Präsident von UAF. "Der OSP Series 2 eröffnet mit seiner Leistung, dem geringen Druckverlust, UL-Konformität und flexiblem Design zahlreiche neue Konstruktionsmöglichkeiten für Ausrüstungen, die unter unwirtlichen Bedingungen in Betrieb sind."

Der OSP Series 2 ist eine weitere Verbesserung des derzeitigen OSP-Filters von UAF, auf den die weltweit besten Anbieter von Telekommunikation, Hersteller von Ausrüstungen für die Stromerzeugung, Produzenten interaktiver Beschilderung und Dutzende von Entwicklern im Bereich des 'Internets der Dinge' sich derzeit verlassen. "Die OSP-Filter von UAF stellen überlegenen Schutz vor Verunreinigungen in Wasser und Luft für Produkte wie interaktive Kiosk-Displays für die Kommunikation mit Besuchern und Einwohnern von Städten auf der ganzen Welt zur Verfügung", sagte Chris Picha, Lead Mechanical Engineer bei UAF. "Wir sind über die Verbesserungen der zweiten Serie der OSP-Filter höchst erfreut."

Maßgeschneiderte OSP-Filter halten Elektronikgehäuse mit Direktkühlung durch Luft frei von Staub, Wasser, hereingewehtem Regeln und Salznebel. Schaltkästen für Anwendungen der Bereiche Telekom, Funk, digitale Beschilderung und Stromversorgung können jetzt mit Kühlsystemen mit Außenluft ausgestattet werden, statt teure und ineffiziente, geschlossene Luft-Luft-Wärmetauscher zu nutzen.

OSP-Filter halten die Industrienormen UL 900, GR 487 und NEMA sowie IP-Gehäuseeinstufungen ein. Zusätzlich zu den bereits verfügbaren OSP-Filtern bietet UAF weitere wasserabweisende Produkte an. UAF Quadrafoam mit hydrophobem Gewebe bietet in kleinen Baugruppen wasserabweisende Qualitäten. Für weitere Umgebungen Innen und Außen bietet UAF ein Portfolio von Filtermedien als haltbare Rahmenbaugruppe an: in Metall oder schwer entflammbarem, flexiblem Polypropylen.

UAF ist in der Lage, technische Unterstützung bei der Auswahl der Filtermedien, Konstruktionsspezifikationen, 3D-CAD-Modellen und Prototypen der passenden Größe und Vorgaben bereitzustellen. All dies erfolgt kostenlos!

Informationen zu UAF und Filtration Group:

UAF hat seinen Hauptsitz in Sauget (Illinois) und ist Teil des Bereichs Indoor Air Quality der Filtration Group, des weltweit führenden Filterunternehmens. Die Filtration Group ist eine Marke mit weltweitem Ruf und beliefert viele der bekanntesten Firmen der Welt in Nordamerika, Europa und Asien.

Besuchen Sie UAF auf der Electronica 2018 in München vom 13. bis zum 16. November oder klicken Sie hier, um weitere Informationen zu erhalten oder terminieren Sie ein Meeting.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/780727/Universal_Air_Filter_Series_2_Outside_Plant_Filter.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/780726/Universal_Air_FIlter_Logo.jpg

