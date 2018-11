AVISO: Internationale Wachstum im Wandel Konferenz: Europe’s Transformation: Where People Matter

Einladung zur Pressekonferenz

Wien (OTS) - Im Rahmen des Österreichischen EU-Ratsvorsitzes laden das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und das Ban Ki-moon Centre for Global Citizens zur Pressekonferenz anlässlich der 4. Internationalen Wachstum im Wandel-Konferenz.

Datum / Ort:

 Mittwoch, 14. November 2018, 10.50 Uhr

 Austria Center Vienna / Saal K2, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Ihre Gesprächspartnernnen sind

 Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus

 Ban Ki-moon, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen und Ko-Vorsitzender des Ban Ki-moon Centre for Global Citizens

Unter dem Titel „Europe’s Transformation: Where People Matter“ findet am 14. und 15. November 2018 die 4. Internationale Wachstum im Wandel-Konferenz im Austria Center Vienna statt. Die Konferenz bildet ein breites Spektrum von Perspektiven aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft ab. Thematische Schwerpunkte sind die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) und des Pariser Klimaabkommens sowie Szenarien für nachhaltiges Wachstum, Kreislaufwirtschaft, Innovationen und der Zusammenhang von Ökologie, Wirtschaft und Wissenschaft.

Wir laden Sie ein, sich für die Konferenz zu akkreditieren und organisieren gerne Interviews mit Vortragenden und Fototermine für Sie. Informationen finden Sie unter

https://wachstumimwandel.at/conference2018/press/

Unter den Speakern sind u. a. Österreichs Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstinger, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen und Ko-Vorsitzender des Ban Ki-Moon Centre for Global Citizens, Ban Ki-moon, die niederländische Staatssekretärin für Infrastruktur und Wassermanagement, Stientje van Veldhoven, der erste Vizevorsitzende der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, der stv. Generaldirektor der GD Forschung und Innovation der Europäischen Kommission, Wolfgang Burtscher, die britische Ökonomin und Nachhaltigkeitsexpertin Kate Raworth, Tim Jackson, Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Surrey und Autor von „Wohlstand ohne Wachstum“, Brenda King, ehemalige Präsidentin des Sustainable Development Observatory, Innovationsforscherin Emma Dewberry, Hans Bruyninckx, Vorsitzender der europäischen Umweltagentur, Michaela Moser, Sozialforscherin und Armutsexpertin, Christoph Badelt, Leiter des österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und Willibald Cernko, Chief Risk Officer der Erste Group.

Informationen zum Konferenzprogramm und den Vortragenden

https://wachstumimwandel.at/conference2018/programme

Akkreditierung

Der Zutritt zum Veranstaltungsort ist nur mit Akkreditierung möglich. Wir ersuchen um Anmeldung bis 12.11.2018 und kurze Rückmeldung, ob Sie an der Konferenz und/oder der Pressekonferenz teilnehmen werden, unter presse @ wachstumimwandel.at.

Nach dieser Anmeldung bitten wir Sie, sich über

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html zu

akkreditieren.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig. Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung zu dieser an.

Am 14. November 2018, von 09.00 bis 17.00 Uhr, sowie am 15. November 2018, von 08.00 bis 16.00 Uhr werden die Akkreditierungsausweise auch am Medienakkreditierungsschalter im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien):

■ 14. November 2018: 09.00 bis 17.00 Uhr

■ 15. November 2018: 08.00 bis 16.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

