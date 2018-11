EINLADUNG zur Pressekonferenz zum Europäischen Antibiotikatag: Bereit für die OP?

Studie zu aktuellem Trend in der Vermeidung postoperativer Wundinfektionen bei Österreichs Chirurgen

Wien (OTS) - Wundinfektionen nach Operationen sind trotz aller Fortschritte in der modernen Chirurgie immer noch gefürchtete Komplikationen und zählen in Österreich zu den häufigsten im Krankenhaus erworbenen Infektionen. Schätzungen zufolge sterben in Österreich pro Jahr rund 2.400 Menschen an sogenannten „Krankenhauskeimen“ — das sind gut fünf Mal so viele Tote wie im Straßenverkehr.

Die sogenannte Patientendekontamination ist eine innovative Möglichkeit, das Risiko einer postoperativen Wundinfektion zu senken. In einer österreichweiten Umfrage unter Chirurgen wurden — erstmal flächendeckend in einem europäischen Land — Wissen, Einschätzungen und praktische Erfahrungen zu dieser jungen Maßnahme erhoben. Die Ergebnisse der Studie werden im Rahmen der Pressekonferenz präsentiert und diskutiert.



Datum: Mittwoch, 14. November 2018

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia (Clubraum), Bankgasse 8, 1010 Wien





Univ.-Prof. Dr. med. Ojan Assadian , Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krankenhaushygiene (ÖGKH), Universitätsklinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle der MedUni Wien/AKH Wien





