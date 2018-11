ORF SPORT + mit Frauen-Fußball-Länderspiel Österreich – England

Ebenfalls am 8. November: Tischtennis-Liebherr Austrian Open

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 8. November 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Tischtennis Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum – Liebherr Austrian Open um 16.15 und 20.00 Uhr sowie vom Fußball-Frauen-Länderspiel Österreich – England um 17.50 Uhr und die Höhepunkte von den Tischtennis Seamaster 2018 ITTF World Tour Platinum – Liebherr Austrian Open um 21.30 Uhr.

Österreichs Fußball-Nationalteam der Frauen trifft am 8. November in der Südstadt auf England, der Nummer drei der FIFA Frauen-Weltrangliste. Kommentator ist Boris Kastner-Jirka.

Österreichs Euro-Helden am Prüfstand gegen die Weltelite – diese Tischtennis-Leckerbissen erleben die Fans bei den Austrian Open, die von 6. bis 11. November in der Linzer TipsArena in Szene gehen. Im Fokus sind dabei die Doppel-Europameister Robert Gardos / Daniel Habesohn, die dreifache EM-Medaillen-Gewinnerin Sofia Polcanova und ihr silberner Mixed-Partner Stefan Fegerl. „Die gesamte Weltelite mit allen amtierenden Olympiasiegern und Weltmeistern steht an der Platte – eine Challenge, aber auch ein perfekter Olympia-Test“, freut sich die Linzerin Polcanova als Nummer 1 Europas auf die 50. Jubiläums-Austrian Open. „Wir organisieren wie im Vorjahr neben Deutschland das einzige weitere Platin-Tour-Event dieses Jahres in Europa. Es geht um das Rekord-Preisgeld von 251.000 Euro. Eine enorme Herausforderung, aber auch Auszeichnung für uns“, sagt ÖTTV-Präsident Hans Friedinger und verspricht beim Platin-Finale Tischtennis von allerhöchster Güte, präsentiert in einem hypermodernen Showcourt. Kommentator ist Toni Oberndorfer. Die Liebherr Austrian Open sind von 16.15 bis 21.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

