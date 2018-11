Alle Jahre wieder: die Manner Weihnachtsstraßenbahn!

Ringrunde in der rosa Weihnachtsstraßenbahn von Manner

Wien (OTS) - Ostern und Weihnachten ist Manner-Straßenbahnzeit. Wie jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit dreht die Manner Straßenbahn auch heuer wieder ihre beliebte Ringrunde in Wien. Traditionell lädt Manner zu dieser Fahrt mit der nostalgischen, rosa Manner Straßenbahn auf der Wiener Ringstraße ein. Auch für die süße Verpflegung "on Board" in der weihnachtlich geschmückten Straßenbahn ist gesorgt. Abfahrt ist immer ab Karlsplatz beim Otto-Wagner-Pavillon – das Mitfahren ist kostenlos. Vor Abfahrt zur Ringrunde sind immer 5-10 Minuten Stehzeit eingeplant. Steigen Sie ein und genießen Sie eine Fahrt auf der Wiener Ringstraße in der Manner Nostalgie-Straßenbahn!

Zur Weihnachtsmarkt-Eröffnung

Freitag, 16.11.2018 Abfahrt um: 17:00, 17:45, 18:30

Zum Nikolo

Donnerstag, 06.12.2018 Abfahrt um: 16:00, 16:45, 17:30, 18:15

An den Adventwochenenden

Samstag, 01.12.2018 & Sonntag, 02.12.2018 Samstag, 08.12.2018 & Sonntag, 09.12.2018 Samstag, 15.12.2018 & Sonntag, 16.12.2018 Samstag, 22.12.2018 & Sonntag, 23.12.2018 Abfahrt um: 14:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:40

