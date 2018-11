Gerhard Schubert GmbH ist die "Fabrik des Jahres" (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Das Werk in Crailsheim macht vor, wie sich die gesamte Wertschöpfungskette digital steuern lässt.

"Beim diesjährigen Wettbewerb zeigt sich ein erfreulicher Trend: Industrielle Innovationen kommen wieder aus der Produktion", so Dr. Marc Lakner, Projektleiter der "Fabrik des Jahres" und Partner bei A.T. Kearney. Bereits zum 27. Mal zeichnet die Unternehmensberatung gemeinsam mit SV Veranstaltungen und der Fachzeitung Produktion Werke aus, die aktuelle Herausforderungen der Produktion vorbildlich meistern.

Das Werk der Gerhard Schubert GmbH mit seinen rund 840 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Crailsheim ist so ein Innovationstreiber. "Der eigentümergeführte Produzent modularer Verpackungsmaschinen ist ein wahrer Hidden Champion. Der Fokus des Unternehmens liegt klar auf Innovationen des Wertschöpfungsprozesses - und das getrieben aus dem Unternehmen selbst heraus", begründet Daniel Stengel, Manager bei A.T. Kearney die Entscheidung der Fach-Jury. So nutzt das Werk innovative Fertigungsverfahren wie 3D-Druck und eigene Robotersysteme. Ein zukunftsgerichtetes Management investiert stark in die Digitalisierungsstrategie des Werkes, beispielsweise in die Entwicklung der Primärtechnik. Ein eigens entwickeltes ERP-System stellt zudem den effizienten Einsatz aller Ressourcen für die Produktionsplanung sicher.

Auch der GEO (Global Excellence in Operations) Award zeichnet einen Innovationsvorreiter aus: das Werk der Sartorius AG in Göttingen stellt mechatronische Produkte für Labormesstechnik und Kalibrierlaboratorien her. "Das Werk versteht es, innovative und kundenspezifische Hightech-Produkte zu fertigen. In Verbindung mit einem eigenen Campus, auf dem produziert, getestet und vernetzt wird, führt das zu einer herausragenden Wertgenerierung", begründet Marc Lakner. Die breite Forschungs- und Entwicklungskompetenz von Sartorius zeigt sich vor allem in den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die proaktiv Verbesserungsmaßnahmen entwickeln und unmittelbar umsetzen können.

Die Gewinner der weiteren Kategorien sind:

- "Hervorragende Serienfertigung": MAN Trucks (Werk Krakau, Polen) - "Hervorragende Kleinserienfertigung": Dr. Fritz Faulhaber GmbH &

Co. KG (Werk Schönaich)

- "Hervorragendes Produktionsnetzwerk": ASM (Werke Singapur und

Malaysia)

- "Standortsicherung durch Digitalisierung": ABB Semiconductors

(Werk Lenzburg, Schweiz)

- "Hervorragende Standortentwicklung": EJOT (Werk Tambach)

Alle Gewinner der Fabrik des Jahres berichten beim gleichnamigen Kongress von 20. bis 22. März 2019 in Ludwigsburg, wie sie die Veränderungen in ihren Werken bewältigt haben. Anmelden kann man sich unter: www.fabrik-des-jahres.de

Folgen Sie Dr. Marc Lakner auf LinkedIn: www.linkedin.com/in/marclakner

Über A.T. Kearney

A.T. Kearney ist eine der weltweit führenden Unternehmensberatungen für das Top-Management und berät global tätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen und öffentliche Institutionen. Das Beratungsunternehmen unterstützt seine Klienten bei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation, um langfristig Vorteile zu erzielen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Digitalisierung, Innovation und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung von komplexen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 in Chicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büro außerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney über 3.600 Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt. Seit 2010 berät das Unternehmen Klienten klimaneutral.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.atkearney.de www.twitter.com/ATKearneyDACH

Rückfragen & Kontakt:

Michael Scharfschwerdt

Director Marketing & Communications

A.T. Kearney GmbH

Charlottenstraße 57

10117 Berlin



Telefon: + 49 30 2066 3363

E-Mail: michael.scharfschwerdt @ atkearney.com