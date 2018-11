Wienerlied, Evergreen und Operette im Amtshaus 20

Wien (OTS/RK) - Mehrere Organisatoren führen vergnügliche Musik-Veranstaltungen im Amtshaus Brigittenau (20., Brigittaplatz 10) durch. Im Festsaal des Amtsgebäudes startet am Donnerstag, 8. November, um 19.00 Uhr, ein beschwingtes Konzert mit dem Titel „Wienerisch & Evergreens“ an. Neben den Sängern Marika Sobotka und Kurt Strohmer macht der Akkordeonist Herbert Schöndorfer an dem Musik-Abend mit. Am Dienstag, 13. November, beginnt um 19.00 Uhr im Amtshaus-Festsaal das Konzert „In Wien gibt‘s manch winziges Gasserl...“. Gerhard Fleischer und Karl Glaser unterhalten mit typisch „wienerischen“ Wohlklängen die Zuhörerinnen und Zuhörer. Für Donnerstag, 15. November, haben sich die Sänger Wilma Maller und Franz Gruber angesagt, die ab 19.00 Uhr mit Margit Fussi (Klavier) im Festsaal auftreten und beliebte Lieder aus Operetten zu Gehör bringen. Die 3 Konzerte werden vom Bezirk unterstützt und der Eintritt ist kostenlos. Auskünfte: Telefon 4000/20 110.

Die Wienerlied- und Evergreen-Veranstaltung am Donnerstag, 8. November, wird durch die Vereinigung „Kulturforum Brigittenau“ organisiert. Besucherinnen und Besucher des Konzert-Abends am Dienstag, 13. November, nehmen laut Angaben des Vereins „Club Brigittenau Creativ“ an einem „heiteren musikalischen Spaziergang durch Wien in allen Lebensaltern“ teil. „Dein ist mein ganzes Herz!“ lautet der Titel des Operetten-Konzertes am Donnerstag, 15. November, und es ertönen dabei schöne Melodien bedeutender Tondichter. Koordination: „Verein zur Pflege und Förderung der Wiener Musik“. Infos über mannigfaltige Kultur-Projekte im Amtsgebäude am Brigittaplatz 10 sind via E-Mail anzufordern: post @ bv20.wien.gv.at.

