Österreichweiter Bioblo-Bauwettbewerb in Spielzeuggeschäften: Die Sieger stehen fest

Kreativität war gefragt - Insgesamt 168 Einreichungen - Überreichung der Preise vor Ort im jeweiligen Spielzeuggeschäft

Wien (OTS) - In vielen Spielzeuggeschäften in ganz Österreich hat im Oktober ein großer Bauwettbewerb mit Bioblo-Steinen stattgefunden. Zur Teilnahme eingeladen waren Kinder ab 3 Jahren, gebaut wurde in zwei Altersklassen („3 bis 6 Jahre“ sowie „ab 7 Jahre“). Die fertigen Bauwerke wurden von den Spielwarenhändlerinnen und –händlern fotografiert, per E-Mail eingesendet - und schon nahmen die jungen Baumeisterinnen und Baumeister am Wettbewerb teil.

Eine Liste all jener Spielwarengeschäfte, die an der Aktion teilgenommen haben, ist auf www.papierundspiel.at sowie auf wko.at/Bioblo-Bauwettbewerb zu finden. Die Überreichung der Preise findet direkt im jeweiligen Spielzeuggeschäft statt. In vielen Spielwarenfachgeschäften gab es zudem die Möglichkeit, sofort kleine Preise zu gewinnen.

Kreativität war gefragt

„Beim Bauwettbewerb des österreichischen Spielzeugfachhandels war Kreativität gefragt, und er hat die Möglichkeit geboten, spielend zu lernen. Der angenehme Nebeneffekt dabei ist, dass Kinder dabei spielerisch das Verständnis für physikalisch-mechanische Vorgänge erleben, räumliches Denken, Konzentration, Geduld und anderes mehr gefordert und gefördert werden“, weiß Johannes Schüssler, Vorsitzender des Fachausschusses Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ).

Insgesamt wurden 168 Fotos von tollen Bauwerken eingereicht. Die Entscheidung ist der Jury, bestehend aus Vertretern der Fachpresse sowie von Firmen, wahrlich nicht leicht gefallen.

168 Einreichungen - jetzt stehen die Gewinner fest!

Es sind das …

… in der Kategorie „3 bis 6 Jahre“:

1. Preis: 1 Bioblo-Bigbox mit 340 Bausteinen gewinnt Ava KIRSCH (6), Fischer Spiele, Hietzinger Hauptstraße 22, 1130 Wien

2. Preis: 1 Bioblo-Funbox mit 200 Bausteinen gewinnt Lea AICHINGER (3), Spielwaren Kröll, Bahnstraße 69, 2230 Gänserndorf

3. Preis: Bioblo Hello Box mit 100 Bausteinen gewinnt Anna AUER (5), Spielwaren Schüssler, Brückenkopf 2, 8130 Frohnleiten

… in der Kategorie „ab 7 Jahre“:

1. Preis: 1 Bioblo-Bigbox mit 340 Bausteinen gewinnt Lea SELMON (9), Harrer Eferding, Stadtplatz 45, 4070 Eferding

2. Preis: 1 Bioblo-Funbox mit 200 Bausteinen gewinnt Anja HÖLZL (11), Zins GmbH, Innsbruckerstraße 6-8, 6130 Schwaz

3. Preis: Bioblo Hello Box mit 100 Bausteinen gewinnt Nikolas GUZEI (9), Spielwaren Schrahböck, Euopastraße 5, 2544 Leobersdorf

Spielwarenhandel bietet nachhaltige, pädagogisch wertvolle Spielzeuge, gepaart mit kompetenter Beratung





„Nachhaltige, pädagogisch wertvolle Spielzeuge, gepaart mit kompetenter Beratung sind die Markenzeichen des Spielzeugfachhandels, dafür stehen wir“, hebt Spielwarenhandels-Branchensprecher Schüssler hervor. (PWK749/JHR)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

Bundesgremium Papier- und Spielwarenhandel

T: 05 90 900 – 3346

E: papier.spiel @ wko.at

W: http://www.papierundspiel.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe