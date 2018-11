"Ein Fall für Miss Marple" im Gloria Theater

Gerald Pichowetz (als Miss Marple) und Jazz Gitti (als Hausmädchen Mitzi) knacken den Fall

10. November bis 22. Dezember 2018

Premiere: Montag, 12. November 2018 um 20.00 Uhr

Regie: Gerald Pichowetz

mit Jazz Gitti, Elisabeth Osterberger, Dorothea Parton, Julia Sailer, Roswitha Straka, Leopold Böhm, Peter Lodynski, Gerald Pichowetz, Christian Rovny, Christian Spatzek, Sandro Swoboda, Leopold Vodicka und Andreas Wutte.

Am Landgut der Hausherrin Letitia soll es ein Fest geben. Allerdings kommen keine Gäste, denn in der Lokalzeitung wurde ein Inserat geschaltet, dass genau dort an besagtem Abend ein Mord stattfinden soll. Der Mörder kommt, aber zum Glück ist Miss Marple (Gerald Pichowetz) - bewaffnet mit Schürhaken und Schirm - in der Nähe.

Gemeinsam mit Inspektor Craddock (Christian Spatzek), Mr. Stringer (Peter Lodynski) und dem Hausmädchen Mitzi (Jazz Gitti), gelingt es Miss Marple Licht ins Dunkel zu bringen.

