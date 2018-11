Quectel kündigt neues C-V2X-Modul zur Unterstützung des autonomen Fahrens auf Basis der Qualcomm 9150 C-V2X-Chipset-Lösung an

Schanghai (ots/PRNewswire) - Quectel Wireless Solutions (Quectel), der führende globale Lieferant von IoT-Modulen, gab heute die weltweite Einführung des C-V2X-Moduls AG15 in Automobilausführung bekannt, das mit der Qualcomm® 9150 C-V2X Chipset-Lösung von Qualcomm Technologies (einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated) ausgerüstet ist. Das Modul wird jetzt in der Automobilindustrie für die Entwicklung kommerzieller C-V2X-Produkte in Betracht gezogen. Das AG15 C-V2X-Modul wird in Übereinstimmung mit der Norm IATF 16949:2016 für Qualitätsmanagementsysteme in der Automobilindustrie hergestellt und erfüllt alle Anforderungen der Produktqualitätsverfahren im Automobilsektor, einschließlich APQP und PPAP. In Kombination mit dem Quectel LTE-Modul AG35 in Automobilqualität ist Quectels AG15 so ausgelegt, dass es die Anforderungen an Telematik und Vehicle-to-Everything (V2X)-Konnektivität von Automobilanwendungen der nächsten Generation erfüllt, wie z. B. autonomes Fahren und Fahrsicherheit.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auf der Quectel News Center-Website unter https://www.quectel.com/infocenter/news/406.htm.

