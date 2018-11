Die Royal Canadian Mint feiert Jahrzehnte von Innovationen mit einem Jubiläumshommage seiner Maple Leaf Gold- und Silberanlagemünzen

Die Royal Canadian Mint ist seit langem bekannt für die Schaffung des "Goldstandards" der Raffinerie und Anlagemünzenherstellung und ist stolz, ihre Gold- und Silber-Ahornblatt-Anlagemünzen (GML und SML) mit zwei innovativen Sammlermünzen zu zelebrieren. Anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens im Jahr 2019 wird die GML mit einer Kilogramm-Münze aus 99,99 % purem Gold mit einer

extra niedrigen Auflage und mit fein bearbeiteten Hintergrund-Radiallinien geehrt, einem Sicherheitsmerkmal, das für moderne GML-Modelle üblich ist, jedoch zum ersten Mal auf einer Kilomünze erscheint. Die 30-jährige SML erhält eine eigene Jubiläums-Ehrung in Form einer 2-Ounce Pure Silber Coin, mit schwarzer Rhodium-Plattierung um das ikonische Ahornblatt-Rückseiten-Design und die Vorderseite der Königin Elizabeth II. Diese Elemente erstrahlen in ihrer natürlichen Silberbrillanz auf der

Münze.

Immer auf der Suche nach Innovationen bringt die Mint auch die 2019 $50 Fine Silver Coin - Polar Bears auf den Markt, eine beeindruckende Silbermünze mit rauen Konturen wie über eine arktische Meereslandschaft treibende Eisschollen. In der Münzmitte wird Tony Biancos Entwurf einer Bärenmutter und ihres Jungen durch den hellen Kontrast schimmernder Gewässer zum Leben erweckt, aus denen die realistisch gravierten Bären herausragen. Der selbe Effekt wir auf der Vorderseite mit dem Bildnis

der Queen erzielt.

Ebenfalls in diesem Monat gefeiert werden historische Münzen, beginnend mit einer Kilo-Version der berühmten Münze "Voyageur". Die 2018 $1- Fine Silver Coin - The Voyageur enthält das ikonische Emanuel Hahn Rückseiten-Design eines Paddelforschers und -führers, der erstmals auf dem 1935 zum Anlass des Silberjubiläums von König George V. ausgegebenen Silberdollars erschien. Wir erinnern uns an die Anfänge der Mint als Weltklasse-Raffinerie und feiern unsere 110-jährige Geschichte mit einem Paar von 2018-datierten britischen Sovereign-Reproduktionen mit einer klassischen Gravur des heiligen Georg als Drachentöter von Benedetto Pistrucci. Das zeitlose Design ist auf einer mit reinem Gold beschichteten 1-Ounce Silbermünze, sowie auf einer 99,999 % puren Goldmünze zu finden. Bis 1931 als Zweigstelle der britischen Royal Mint tätig, produzierte die Mint-Anlage in Ottawa von 1908 bis 1919 über 400.000 Sovereigns, die jeweils mit einem "C" -Münzenzeichen

gekennzeichnet waren, um ihre kanadische Herkunft zu kennzeichnen.

Weitere jetzt verfügbare Sammlerstücke:

Die 2018 $20 Fine Silver Coin - First World War Battlefront-Kollektion: Armistice of Compiègne auf welcher ein für die Siegesmedaille von 1919 konzipiertes Design einer Figur mit Flügeln des Bildhauer William McMillan abgebildet ist.

Das 2018 Fine Silver Puzzle Coin Set - Connecting Canadian History (1866-1916), ein Satz von 13 Münzen in Form eines Puzzles, die eine zentrale Münze umgeben. Jedes Stück enthält sepiafarbene, vergoldete Reproduktionen historischer Fotografien der Library and Archives Canada;

Das 2018 State-of-the-Art-Set der Royal Canadian Mint mit Münzen, die die vier Hauptgeschäfte der Mint widerspiegeln: Numismatik, Goldbarren und Raffinerie, kanadische und ausländische Umlaufmünzen;

Die 2018 $25 Fine Silver Coin - Ihre Majestät Queen Elizabeth II: Matriarchin der königlichen Familie mit einem Porträt von Bonnie Ross in einem von Repoussé inspirierten ultrahohen Relief;

Die 2019 $200 Pure Gold Coin - Atlantic Puffins, eine 1-Ounce Münze aus 99,999 % purem Gold, entworfen von Denis Mayer Jr;

Die 2019 $500 Pure Gold Coin - Birds of Prey: The Golden Eagle, eine 5-Ounce Münze aus purem Gold mit Designs von Pierre Leduc;

Die 2019 $20 Fine Silver Coin - Reflections: Bald Eagle. Design von Julius Csotonyi mit einer Kombination von Glow-in-the-dark-Technologie und durchscheinendem blauem Emaille;

Die 2019 $30 Fine Silver Coin - The Wily Wolf und die 2019 $30 Fine Silver Coin - Canadian Canopy: Die Canada Goose, beide entworfen von Emily Damstra;

Die 2019 $50 Fine Silver Coin - Celebrating Canada's Icons, eine 5-Ounce Münze mit Design von Patrick Bélanger, verschönert mit durchscheinendem rotem Emaille;

Die 2019 5-Ounce Fine Silver Coin - Kollektion Big Coin: 25-Cent Coin, teilweise mit Gold beschichtet;

Die 2019 $8 Fine Silver Coin - Brilliant Cherry Blossoms: A Gift of Beauty mit Designs von Anna Bucciarelli;

Die 2019 $10 Fine Silver Coin - Lunar Year of the Pig, entworfen von Simon Ng mit einem Musterabschluss;

Die 2018 $3 Fine Silver Coin - The Thirteen Teachings from Grandmother Moon: Freezing Moon des Designers Frank Polson;

Die kristallverstärkte 2018 $5 Fine Silver Coin - Birthstones: Dezember, die ein Mandala-inspiriertes Saphirdesign der Künstlerin Pandora Young zeigt;

Die 2019 $20 Fine Silver Coin - Holiday Wreath, entworfen von Marie-Élaine Cusson mit einem mit einem echten venezianischen Glaskranz; und,

Die 2019 $20 Fine Silver Coin - Mystical Snow Day, ein teilweise farbiges und "graviertes" Sammlerstück, entworfen vom Designer Steve Hepburn.



Für Prägungen, Preise und detaillierte Hintergrundinformationen zu jedem Produkt besuchen Sie die Seite "Shop" auf http://www.mint.ca. Abbildungen der Münzen finden Sie hier.

Alle diese Produkte können direkt bei der Mint unter 1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder online auf http://www.mint.ca bestellt werden. Die Münzen sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg sowie über unser weltweites Netz von Händlern und Distributoren, einschließlich der teilnehmenden kanadischen Postfilialen erhältlich.



Informationen zur Royal Canadian Mint



Die Royal Canadian Mint ist eine sogenannte Crown Corporation, die für die Prägung und den Vertrieb der kanadischen Umlaufmünzen verantwortlich ist. Die Mint ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen und als eines der größten und vielseitigsten Münzämter der Welt anerkannt. Sie bietet eine breite Palette von spezialisierten, hochwertigen Münzprodukten und damit verbundene Dienstleistungen auf internationaler Ebene an. Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter http://www.mint.ca.

