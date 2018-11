Pressegespräch anlässlich der Konferenz der EU-Ombudsleute für Menschen mit Behinderung

Am 15. und 16. November 2018 findet auf Initiative der Behindertenanwaltschaft im Rahmen des österreichischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union eine Konferenz der EU-Ombudsleute für Menschen mit Behinderung im Austria Center Vienna statt.

Inhaltliche Schwerpunkte der Konferenz sind unter anderem:

Modelle der Arbeit von Menschen mit Behinderungen in Europa

Zentrale Problembereiche von Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben

Bildung, Arbeit und Beschäftigung

Jugendliche mit Behinderungen und Arbeitsmarkt

Anlässlich der Konferenz laden die Behindertenanwaltschaft und der Österreichische Behindertenrat am Freitag, den16. November 2018 zum Pressegespräch mit Behindertenanwalt Hansjörg Hofer und dem Präsidenten des Österreichischen Behindertenrats Herbert Pichler ins Austria Center Vienna.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu diesem Pressegespräch herzlich eingeladen.

Termine für Medien:

Freitag, 16. November 2018

13.00 Uhr

Pressegespräch anlässlich der Konferenz der EU-Ombudsleute für Menschen mit Behinderung mit Behindertenanwalt Dr. Hansjörg Hofer und dem Präsidenten des Österreichischen Behindertenrates Herbert Pichler

Die Teilnahme an der Pressekonferenz im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union im Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig. Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung zu dieser an.

Am 15. November 2018, von 08.00 bis 16.00 Uhr und am 16. November 2018, von 09.00 bis 12.30 Uhr werden die Akkreditierungsausweise auch am Medienakkreditierungsschalter im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien):

■ 15. November 2018: 08.00 bis 16.00 Uhr

■ 16. November 2018: 09.00 bis 12.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

