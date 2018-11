Gratis-Buch 2018 ist „Jeder Tag ist Muttertag“

Bürgermeister Ludwig eröffnete Aktion „Eine Stadt. Ein Buch“

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig ist Vielleser. Ein Stapel Bücher liegt auf seinem Nachtkästchen, einer auf seinem Schreibtisch. Zuletzt hat ihm Rudi Gelbhard, einer der letzten Holocaust-Überlebenden, wenige Stunden vor seinem Tod seine Biographie „Die dunklen Seiten des Planeten“ geschenkt. Ludwig selbst kauft Bücher nur in Buchhandlungen, sie seien „Nahversorger“. Heuer liegt in Wien im Rahmen der Gratis-Buch-Aktion „Eine Stadt. Ein Buch“ das Werk „Jeder Tag ist Muttertag“ der britischen Autorin Hilary Mantel auf. Bei der Eröffnung der Aktion heute, Dienstag, im Wiener Rathaus sagte Ludwig: Er ist stolz darauf, „dass Wien jene Metropole mit den meisten Buchhandlungen pro Kopf ist“. Andere Städte würden Wien um die Gratis-Buch-Aktion beneiden.

Echo-Medienhaus-Geschäftsführer Christian Pöttler, dessen Medienhaus die Aktion seit 17 Jahren durchführt, meinte, bisher seien rund 1, 7 Millionen Bücher verteilt worden und damit hätte „jeder lesefreudige Bürger“ bereits ein Buch bekommen. Und auch Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl, größter Sponsor der Aktion sah Bücher als „Grundnahrungsmittel“.

„Jeder ist Tag ist Muttertag“ ist das erste publizierte Buch der Autorin Hilary Mantel. Mantel, zum ersten Mal in Wien, bezeichnete es als „nach wie vor hoch aktuell“, obwohl es bereits im Jahr 1985 erschien. Es basiere auf ihren Erfahrungen als Sozialarbeiterin, wobei das Verständnis für schwierige Fälle im Laufe der Zeit gestiegen sei.

Über das Buch

„Jeder Tag ist Muttertag“ beschreibt die Beziehung von Evelyn zu ihrer offensichtlich geistig beeinträchtigten Tochter. Muriel wird überraschend schwanger. Die Versuche einer Sozialarbeiterin, ihnen zu helfen lehnen sie ab. Die beiden leben in einer englischen Kleinstadt Mitte der 70er. Im Original erschien der Roman bereits 1985, die deutsche Fassung folgte erst 2016.

Über die Autorin

Hilary Mantel wurde 1952 in einer mittelenglischen Stadt geboren, studierte Rechtswissenschaften und arbeitete zu Beginn ihrer Karriere als Sozialarbeiterin. Zu schreiben begann sie 1977, gleichzeitig lebte sie mit ihrem Mann mehrere Jahre in Botswana und Saudi-Arabien. Zweimal erhielt sie für ihre Romane den „Booker Prize“, den wichtigsten englischen Literaturpreis. Mantel lebt heute an der Küste im Südwesten von England.

100.000 Gratis-Bücher für WienerInnen

Bei der Aktion „Eine Stadt. Ein Buch“, die heuer zum 17. Mal stattfindet, werden jährlich 100.000 Stück eines Buches in der ganzen Stadt verteilt – unter anderem in Volkshochschulen und Büchereien. Die Kriterien für die Auswahl des Buches sind ein/e weltweit anerkannte/r AutorIn, der/die in mehreren Sprachen verlegt wird und der gesellschaftspolitisch relevante Inhalt eines Buches.

Alle Infos zur Aktion:

https://einestadteinbuch.at/

