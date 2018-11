Hietzing: Rezitationsabend und Kammermusikkonzert

Kultur-Termine mit Grieser (7.11.) und „ClaviAir“ (9.11.)

Wien (OTS/RK) - Der renommierte Schriftsteller Dietmar Grieser wird am Mittwoch, 7. November, im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3, Eingang beim Hans-Moser-Park) aus seinem jüngsten Buch mit dem Titel „Was bleibt, ist die Liebe“ vortragen. Beginn der Buch-Präsentation und Lesung ist um 19.00 Uhr. Der Autor spannt an dem Rezitationsabend einen Geschichtenbogen „von Beethovens Mutter bis Kafkas Braut“. Der Eintritt ist frei. Am Freitag, 9. November, konzertiert im „Großen Festsaal“ des Amtsgebäudes das Ensemble „Trio ClaviAir“. Das „Klassische Konzert“ beginnt um 19.30 Uhr. Der Zutritt ist kostenlos. Beide Veranstaltungen werden vom Bezirk unterstützt. Über sonstige Kultur-Angebote im Amtsgebäude nächst dem Hans-Moser-Park informiert das Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing: Telefon 4000/13 115.

Das Buch „Was bleibt, ist die Liebe“ aus dem Verlag „Amalthea“ handelt von vielerlei Arten der Liebe, von der Eigenliebe bis zur Hassliebe. Dieser 272 Seiten starke Band ist im Fachhandel (ISBN-13:

978-3-99050-136-8) zum Preis von 25 Euro erhältlich. Dietmar Grieser nimmt die Leserschaft mit auf eine „Spurensuche zwischen Liebesglück und Liebesleid" und widmet sich der Frage „Was macht die Liebe aus?".



Die exzellente Musik-Gruppe „Trio ClaviAir“ besteht aus Maria Elisabeth Müller (Flöte), Benjamin Müller (Flöte) und Hiroyo Masumura (Klavier). Bei ihrem Konzert am Freitag, 9. November, im „Großen Festsaal“ interpretieren die Tonkünstler fesselnde Stücke von Quantz, Busoni, Liszt, Köhler, Doppler und anderen Komponisten. Die Formation begibt sich mit ihrer Zuhörerschaft auf eine unterhaltsame „Musikalische Reise von Österreich nach Italien und zurück“. Nähere Informationen über Kultur-Termine im Amtshaus Hietzing sind beim Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing per E-Mail einzuholen:



