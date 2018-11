ORF-Premiere für „Ein Sommer in Südfrankreich“ in ORF 2

Mitreißende Romanze vor der malerischen Kulisse der Provence

Wien (OTS) - Lavendel, Weinberge und französische Lebenskunst. In einer neuen TV-Romanze trifft französisches Lebensgefühl auf deutsches Pflichtbewusstsein: Als Kind hat Charlotte alias Julie Engelbrecht die Sommer in der Provence geliebt. Als die vom Leben gebeutelte taffe Unternehmensberaterin Jahre später dorthin zurückkehrt, verändert „Ein Sommer in Südfrankreich“ in der gleichnamigen ORF-Premiere am Mittwoch, dem 7. November 2018, um 20.15 Uhr in ORF 2 alles. Vor der malerischen Kulisse der Provence, sind neben Engelbrecht u. a. Bruno Bruni, Mathilde Irrmann, Tony de Maeyer, Peter Wyssbrod, Grégoire Gros und Nathalie Schott zu sehen. Regie führte Jorgo Papavassiliou nach einem Drehbuch von Markus B. Altmeyer.

Mehr zum Inhalt:

Die erfolgreiche Unternehmensberaterin Charlotte (Julie Engelbrecht) hat das Bestattungsinstitut ihres Onkels Olivier in der Provence geerbt – allerdings nur zur Hälfte. Im ländlichen Idyll angekommen, will sie das verwunschene Château so schnell wie möglich gewinnbringend verkaufen. Doch da macht ihr André (Bruno Bruni), der junge Bestatter und Ziehsohn von Olivier, einen Strich durch die Rechnung. Ihm gehört die andere Hälfte des Unternehmens. Und er denkt nicht im Traum daran, Oliviers Lebenswerk aufzugeben. Onkel Olivier hat – in weiser Voraussicht – in seinem Testament verfügt, dass sich die beiden Erben über den Verbleib des Châteaus einig sein müssen. Aber nicht nur André und seine entspannte französische Lebensart durchkreuzen Charlottes Pläne, auch der offene Umgang mit dem Tod setzt ihr gehörig zu. Zunächst will sie ihre Pläne so schnell wie möglich realisieren und greift sogar zu unlauteren Mitteln. Doch als sie André und seine Mitarbeiter immer besser kennenlernt und der Duft des Lavendels ihre Erinnerung an die Ferien beim Onkel weckt, steigen in Charlotte Zweifel über ihren eigenen Lebensstil und damit auch den Verkauf des Châteaus auf. Sie muss sich entscheiden, ob sie liebt oder arbeitet, bleibt oder geht – mit vollem Portemonnaie oder mit leeren Händen.

