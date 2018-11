Aviso 8.11.: PK Ludwig/Ruck: Wien ist Weihnachtshauptstadt Europas

Pressegespräch um 10 Uhr in der „Sky Bar“; „Probeleuchten“ der Weihnachtsbeleuchtung in der Kärntner Straße im Anschluss

Wien (OTS/RK) - Weihnachten in Wien ist für viele eine Reise wert. Kaum eine andere Stadt in Europa vermittelt in der Adventzeit so viel Weihnachtsstimmung wie Wien. Welche erfreulichen Auswirkungen das auf die hiesige Wirtschaft hat, präsentieren Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, in einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Die PK findet in der „Sky Bar“ im Kaufhaus Steffl (1., Kärntner Straße 19, Dachgeschoss) statt. Im Anschluss drehen Ludwig und Ruck die Weihnachtsbeleuchtung in der Kärntner Straße probeweise auf. Die Medien sind dazu eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Pressekonferenz „Wien ist Weihnachtshauptstadt Europas – positive Effekte auf die Wiener Wirtschaft“ mit Bgm. Michael Ludwig und Walter Ruck, WKW-Präsident Datum: Donnerstag, 8.11.2018, 10 Uhr Ort: „Sky Bar“, Kaufhaus Steffl, 1., Kärntner Straße 19, DG Im Anschluss Film- und Fotomöglichkeit der Weihnachtsbeleuchtung auf der Kärntner Straße

