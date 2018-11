ORF RadioKulturhaus: Robert Menasse „Im Zeit-Raum“ am 14. November

Wien (OTS) - Der Schriftsteller Robert Menasse ist am Mittwoch, den 14. November (18.30 Uhr) bei Johannes Kaup zu Gast „Im Zeit-Raum“ im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses und spricht mit ihm über das „Europa von heute und morgen“.

In seiner 2012 erschienenen, antinationalistischen Streitschrift „Der Europäische Landbote“ zeigte sich der einstige EU-Skeptiker als fakten- und geschichtskundiger Kenner der politischen Inhalte, Abläufe und Ziele in Brüssel. Für die Recherche zu seinem 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman „Die Hauptstadt“ hat Robert Menasse vier Jahre lang in Brüssel gelebt. Das Ergebnis:

Erstmals wurde die EU in Romanform gegossen, so die Kritik. „Ich hatte die Idee, einen Roman zu schreiben, der in Brüssel spielt und dessen Hauptfigur ein Beamter der Europäischen Kommission ist“, notiert Menasse in seinem brillanten, bereits 2012 publizierten Essay „Der europäische Landbote“, „Wer sind diese Bürokraten, diese Beamten neuen Typs, für die zur Unterscheidung vom herkömmlichen Staatsbeamten ein eigener Begriff geprägt wurde, nämlich Eurokraten. Haben sie ein Gesicht, kann man sie typisieren, wie sieht ihr Alltag konkret aus, wie kommen ihre Entscheidungen zustande?“ Eingebettet in einen Krimiplot entpuppt sich „Die Hauptstadt“ als politischer Roman, der mit einem entlaufenen Schwein in der Brüsseler Altstadt seinen Anfang nimmt. Nebenbei werden – elegant und humorvoll – auch Menasses eigene politische Überzeugungen zu möglichen Entwicklungen Europas deutlich.

Was war Europa und was ist es heute? In welche unterschiedlichen Richtungen könnte sich das Europäische Projekt entwickeln? Vor welchen Risiken und Gefahren stehen seine Bürger/innen dabei? Und warum ist es wichtig die Zukunft Europas nicht allein der Politik zu überlassen? Wie sieht Menasses Vision eines postnationalistischen Europas aus? Darüber diskutieren Robert Menasse und Johannes Kaup „Im Zeit-Raum“. Der Eintritt beträgt EUR 17,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Zinkl

Tel.: +43 1 360 69 – 19121

mailto: claudia.zinkl @ orf.at