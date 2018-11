FPÖ-Hafenecker: "Rendi-Wagner muss nach skandalösem Diktatur-Vergleich der roten Gewerkschaft Konsequenzen setzen"

"SPÖ betreibt nur mehr Fundamentalopposition und Lügenpropaganda"

Wien (OTS) - FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker fordert nach dem skandalösen Diktatur-Vergleich der roten Gewerkschafterin Barbara Teiber die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf, sofort Konsequenzen zu setzen und ihre Parteifunktionäre zur Mäßigung zu rufen. Die GPA-Chefin vergleicht in einem Facebook Beitrag die längst überfällige Zusammenlegung der Krankenkassen mit der Situation im Ständestaat und während des Nazi-Regimes. „Eine derartige Hasskampagne mit haarsträubenden und geschmacklosen Parallelen ist völlig inakzeptabel und hat in einem demokratischen Diskurs nichts verloren“, so Hafenecker.

Der FPÖ-Generalsekretär verlangt eine sofortige Distanzierung der ÖGB-Spitze und von Rendi-Wagner. Einmal mehr zeige sich angesichts der letzten Tage, dass es der SPÖ nur um die eigene Funktionärswirtschaft, Macht und Pfründe gehe. „Rendi-Wagner und ihre Truppe betreiben nur mehr Fundamentalopposition und Lügenpropaganda. Es ist erschütternd mit anzusehen, wie tief die Sozialdemokratie im Jahr 2018 gesunken ist und sich noch immer im freien Fall befindet. Die Wählerinnen und Wähler wenden sich zurecht von solchen Methoden angewidert ab“, sagte der FPÖ-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at