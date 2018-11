„WELTjournal“und „WELTjournal +“: „Kanada – das bessere Amerika?“ und „Justin Trudeau: Kanadas charismatischer Premier“

Am 7. November ab 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das „WELTjournal“ – präsentiert von Christa Hofmann – zeigt am Mittwoch, dem 7. November 2018, um 22.30 Uhr in ORF 2 die Reportage „Kanada – das bessere Amerika?“: Die ORF-Korrespondenten Hannelore Veit und David Kriegleder sind dafür vom größten kanadischen Volksfest in Calgary im Westen über die ethnisch bunte Metropole Toronto bis zu den Milchbauern in Quebec gereist, um zu ergründen, ob die Kanadier wirklich die besseren Amerikaner sind.

Im „WELTjournal +“ folgt mit „Justin Trudeau – Kanadas charismatischer Premier“ um 23.05 Uhr ein Porträt Trudeaus – von seiner Kindheit als Sohn des langjährigen Premiers Pierre Trudeau, der Scheidung der Eltern und dem Tod des Bruders über seine Anfänge in der Politik bis zu den Herausforderungen, denen er als Regierungschef Kanadas gegenübersteht.

WELTjournal: „Kanada – das bessere Amerika?“

Seit sich das Image der USA durch Präsident Trump verändert, versucht der nördliche Nachbar Kanada sich als das „bessere Amerika“ zu etablieren. Kanada gilt als verlässlicher Partner, kommt ohne große Skandale aus und ist nach wie vor geprägt von Pioniergeist. Ein weites Land zwischen Energiereichtum und Umweltschutz. Ein klassisches Einwanderungsland, in dem Zuwanderer nach wie vor willkommen sind und das als eines der sichersten der Welt gilt. Mit einem jungen Premier, der zum Darling der internationalen Medien avanciert ist.

WELTjournal +: „Justin Trudeau – Kanadas charismatischer Premier“

Ein Selfie mit zwei Pandababys hier, eine mitreißende Rede für den Klimaschutz da – Kanadas Premier Justin Trudeau gilt als Politstar und erinnert dabei an Barack Obama. 46 Jahre jung, gutaussehend und dynamisch verkörpert er das Bild politischer Erneuerung. Er selbst bezeichnet sich als Feministen, nimmt an Regenbogenparaden teil und gibt syrischen Flüchtlingen ein neues Zuhause. Für einen Benefizkampf stieg Trudeau bereits in den Boxring gegen einen konservativen Kollegen – und gewann.

