10. Vollversammlung der XV. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich

Vollversammlung

Linz (OTS) - Zum letzten Mal in dieser Funktionsperiode trifft sich das Parlament der Arbeitnehmer/-innen in Oberösterreich, bevor es sich nach der AK-Wahl im kommenden Frühjahr neu konstituieren wird. Zu erwarten sind intensive und spannende Debatten zur derzeitigen politischen Lage sowie zu den aktuellen Entwicklungen in der Arbeitswelt.

Wir laden Sie ein zur 10. Vollversammlung der XV. Funktionsperiode der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Präsidenten Dr. Johann Kalliauer , der Finanzbericht des Direktors Dr. Josef Moser, MBA inklusive Jahresvoranschlag 2019 sowie Diskussionen und Abstimmungen zu den Resolutionen und Anträgen der einzelnen Fraktionen.

Die Vollversammlung findet am Dienstag, 13. November 2018, ab 9:00 Uhr im Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40 , statt.

Datum: 13.11.2018, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich, Kongresssaal

Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Österreich

Url: http://ooe.arbeiterkammer.at

