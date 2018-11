Di. 20.11.2018: Einladung zur Podiumsdiskussion über den Umgang mit Tieren in der Landwirtschaft

3. Veranstaltung der Reihe: „Buddhismus im Dialog“, mit dem Titel: „Tier.Mensch.Gesellschaft“

Wien (OTS) - Im Rahmen des engagierten Buddhismus findet die 3. Veranstaltung von „Buddhismus im Dialog“, am Dienstag, den 20. November 2018, um 18.30 Uhr, in der Wiener Urania statt. Der Fokus dieser Veranstaltung mit dem Titel: „Tier.Mensch.Gesellschaft“ liegt auf dem Umgang mit den Tieren in der Landwirtschaft. Unter Teilnahme des Präsidenten des Österreichischen Bauernbundes, Herrn Georg Strasser, wird ein hochkarätig besetztes Podium unter Einbeziehung des Publikums nach Ursachen und Auflösungsmöglichkeiten von Tierleid suchen.

„Nicht nur die Menschen in der Landwirtschaft, sondern wir alle als Konsumenten sind Teil dieser Kette von Ursache und Wirkung und tragen daher große Verantwortung. Es kann auch das Leiden der Tiere niemals unabhängig vom Leid der handelnden Menschen gesehen und verstanden werden. Wir hoffen daher auf großes Interesse und viele Besucherinnen und Besucher“, sagt Gerhard Weißgrab, Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft und Initiator dieser Veranstaltung.

Form der Veranstaltung

Impulsreferate mit anschließender Podiumsdiskussion

Raum für Publikumsfragen

Zum Abschluss kleines Buffet für geselligen Austausch

Eintritt frei, Spenden erbeten, keine Anmeldung erforderlich

Dienstag, 20. November 2018, 18.30 Uhr

Urania, Wien 1., Uraniastraße 1, Mittlerer Saal

Diskussionsrunde mit

Georg Strasser NR GR DI, Präsident Öst. Bauernbund

Alfred Haiger DI Dr., o. Univ.Prof. i.R.

Vanja Palmers Zenmeister, Abt Stiftung Felsentor

Impulsreferat

Gerhard Weißgrab

Präsident Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft,

Mitbegründer und Obmann von „Animal Compassion“,

Vorstandsmitglied bei „Initiative Weltethos Österreich“

Moderation

Maria Harmer, Maga. phil. Dr.in, ORF

Veranstalter

Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft und der Verein Animal Compassion in Kooperation mit Ö1 und Pilgrim - Internationales Bildungsnetzwerk.



Podiumsdiskussion: Tier.Mensch.Gesellschaft

Datum: 20.11.2018, 18:30 - 21:00 Uhr

Ort: VHS-Urania, Mittlerer Saal

Uraniastraße 1, 1010 Wien, Österreich

