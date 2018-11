Als Fachbesucher zur Photo+Adventure

Ein Fest für Reisende und Fotografen

Wien (OTS) - Fotografie und Reisen sind untrennbar miteinander verbunden. Ob auf Expeditionskreuzfahrt oder auf Safari: Alles rund um Fotografie, Reisen und Naturerlebnis erfährt man am 24. und 25. November 2018 in der Messe Wien. Photo+Adventure zelebriert bereits seit 2004 die Verbindung von Fotografie, Reisen und Naturerlebnis. Bei diesem Messe-Festival sind alle großen Kamerahersteller genauso vertreten wie alles wichtige Zubehör, das man beim Reisen braucht. Im digitalen Zeitalter wachsen Fotografie und Bewegtbild immer mehr zusammen. Diesem Trend wird in einem eigenen Film+Video Bereich Rechnung getragen, der auch im Tourismus, „Stichwort Bewegtbild-Content“ immer wichtiger wird.



Die ausstellenden Reiseveranstalter, naturnahe Vereine, Länder und Regionen, wie das Partnerland 2018 Costa Rica, zielen auf ein bewusst reisendes und viel gereistes Publikum ab, und bieten Natur- und Kulturreisen, Wanderreisen, Trekking- und Adventure-Touren zu Land und Wasser. Über 70 Reise- und Fachvorträge, sowie 50 Seminare und Workshops lassen auch bei Touristikern keine Wünsche offen und decken viele Branchenbedürfnisse an einem kompakten Messe+Festival-Wochenende ab, wo auch der Austausch mit Gleichgesinnten nicht zu kurz kommt.

Special für Fachbesucher. Das umfassende Vortragsprogramm ermöglicht Touristikern (mindestens) eine Reise rund um den Globus. In kompakten 30-minütigen Reisevorträgen werden Destinationen am gesamten Erdball erkundet. Programminfos unter https://www.photoadventure.at/rahmenprogramm-2018/

Da die Messe im Festivalformat nur 2 Tage dauert, gibt es keinen eigenen Fachbesuchertag. Dennoch können Fachbesucher die Veranstaltung zu Sonderkonditionen besuchen und zwar um 9,- Euro pro Person im Ticketshop. Bitte nur mit Firmen-E-Mail anmelden, damit Fachbesucherstatus überprüft werden kann.

Infos und Tickets unter https://www.photoadventure.at/pa/fachbesucher-tourismus/

Datum: 24.-25.11.2018

Ort: Messe Wien, Messeplatz 1, 1020

Web: www.photoadventure.at

