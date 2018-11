Europäisches Big Data Value Forum 2018

Montag, 12. bis Mittwoch, 14. November 2018

Wien (OTS) - Künstliche Intelligenz ist auf die Verfügbarkeit großer Datenmengen angewiesen. Daher ist Big Data die Grundlage technologischer Weiterentwicklung und der damit verbundenen wirtschaftlichen Chancen. Vom 12. bis zum 14. November kommen in Wien die Spitzen Europäischer Forschung, Entwicklung und Wirtschaft zusammen, um Rahmenbedingungen und Initiativen datengetriebener Innovation und künstlicher Intelligenz zu diskutieren.

Das European Big Data Value Forum 2018 (EBDVF2018) findet als Veranstaltung im Rahmen des österreichischen Vorsitzes des Rates der Europäischen Union unter aktiver Beteiligung des Gastlandes Österreichs, der Europäischen Kommission und Vertretern der Industrie statt.

Der erste Tag wird durch Bundesminister Norbert Hofer, Direktorin Gail Kent (Europäische Kommission) und Mark Shuttleworth (Gründer von Ubuntu) eingeleitet. In Folge werden im Austria Center Vienna an zwei Tagen neben konkreten Beispielen der technischen Umsetzung in unterschiedlichen Anwendungsfeldern aktuelle Entwicklungen zur Regulierung auf Europäischer Ebene und Rahmenbedingungen für künftige Forschungsförderung behandelt. Am dritten Tag finden in der Siemens City Wien Workshops unter anderem zu Networking und Ökosystemen für Daten statt.

Österreich ist bei der Etablierung von Plattformen zum legalen und transparenten Austausch von Daten in Europa führend und wird neben dem bereits erfolgreich umgesetzten Data Market Austria weitergehende Initiativen vorstellen: Die Data Intelligence Offensive (DIO) ist ein breit angelegter Zusammenschluss von Forschung, Industrie und staatlichen Stellen zur Unterstützungs des Übergangs in die Datenwirtschaft. Die DIO soll Sicherheit und Vertrauen schaffen und den Einsatz relevanter Technologien, die Marktbildung, das Management von Daten und intelligente Services fördern. Die DIO wird von mehreren Regierungsstellen unterstützt und am 13.11. um 17:00 im Austria Center Vienna in der Halle D präsentiert.

https://www.european-big-data-value-forum.eu/program/.) Die beiden

ersten Tage der Expertentagung sind medienöffentlich.

Termine für Medien:

Montag, 12. November 2018

09.10 Uhr

Eröffnung der Expertentagung durch Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

09.35 Uhr

Vortrag von Dr. Carl-Christian Buhr, Stellvertretender Kabinettchef der Kommissarin für digitale Wirtschaft und Gesellschaft Mariya Gabriel zum Thema „Data-driven artificial intelligence: Elements of the European strategy“

09.50 Uhr

Preisverleihung Horizon Prize Big Data Technologies durch Direktorin Gail Kent (Big Data in DG CONNECT, Europäische Kommission)

10.00 Uhr

Vortrag von Mark Shuttleworth, Gründer von Canonical (Betriebssystem „Ubuntu“) zum Thema „Operational excellence in the age of Al“

10.45 Uhr

Podiumsdiskussion zum Thema „Challenges in Data-Driven Al for Europe“ mit

-Matthias Böhm, Data Science Professor, IBM und an der Technischen Universität Graz

-Kurt Hofstädter, Siemens/Digital Factory CEE

-Mark Shuttleworth, Canonical Ltd.

-Gail Kent, Europäische Kommission, DG CONNECT

-Michael Wiesmüller, Bundesministerium für Transport, Innovation und Technologie

-Svenja Hagenhoff, Professorin in Erlangen

Sprache: EN (ohne Simultanübersetzung)

Ort: Saal D

13.00 - 14.30 Uhr

Parallele Sessions zu den Themen

-„European Data Flow“

-„Explainable Al“

-„Transforming Transport“

-„Smart Factories“

15.00 - 16.30 Uhr

Parallele Sessions zu den Themen

-„Startups and Entrepreneurs Boosting Big Data“

-„Corporate Innovation“

-„Al Standards“

-„Data Driven Bioeconomy“

-„Healthcare“

17.00 - 18.30 Uhr

Parallele Sessions zu den Themen

-„Big Data & Machine Learning in the Company Strategy” -„Benchmarking Big Data“

-„Data Literacy and Skills“

-„Getting your Data Driven Ideas Investor-Ready”

Sprache: EN (ohne Simultanübersetzung)

Ort: Saal D, Briefing rooms 1, 2 und 3

Dienstag, 13. November 2018

09.00 Uhr

Vortrag von Annabelle Gawer, Professorin an der Universität von Surrey zum Thema „The Business of Platforms: Strategy in the Age of Digital Competition, Innovation and Power“

10.00 - 10.45 Uhr

Vortrag von Irfan Khan, Leiter von Verkauf, Platform und Datamanagement im Unternehmen SAP zum Thema „Making The World Run Better - a Holistic Approach to Enabling the Intelligent Enterprise“

Sprache: EN (ohne Simultanübersetzung)

Ort: Saal D

11.15 - 12.45 Uhr

Parallele Sessions zu den Themen

-„Responsible AI of the Future“

-„Big Data on Big Clusters - High Performance Analytics“ -„Technical Solutions for GDPR Compliance“

14.15 - 15.45 Uhr

Parallele Sessions zu den Themen

-„Data-Driven Business Model Innovation in Smart Industries“ -„Artifical Intelligence in Cyber Security“

Sprache: EN (ohne Simultanübersetzung)

Ort: Saal D, Briefing rooms 1, 2

16.15 Uhr

Vortrag von Georg List, Vize-Präsident des Unternehmens AVL List zum Thema „Big Data - Shaping Future Vehicles“

17.00 Uhr

Präsentation der Data Intelligence Offensive

17.40 Uhr

EBDVF Conference closing / EBDVF Workshops kick-off

Sprache: EN (ohne Simultanübersetzung)

Ort: Saal D

Die Teilnahme an der Pressekonferenz und an der gesamten Tagung im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna (ACV) Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ist nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig. Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung zu dieser an.

Am 12. November 2018, von 07.15 bis 17.00 Uhr, sowie am 13. November 2018, von 08.30 bis 17.30 Uhr werden die Akkreditierungsausweise auch am Medienakkreditierungsschalter im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ täglich von Montag bis Freitag: 09.00 bis 13.00 Uhr

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Permanenten Konferenz- und Medienzentrum (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien):

■ 12. November 2018: 07.15 bis 17.00 Uhr

■ 13. November 2018: 08.30 bis 17.30 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

