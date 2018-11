AK Wien: Neue Bauordnung sichert Boden für leistbare Wohnungen

Wien (OTS) - „Mit der neuen Bauordnung sichert die Stadt Wien wertvollen Grund und Boden für den Bau von dringend benötigten leistbaren Wohnungen“, sagt der Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik, Thomas Ritt. Die neue Bauordnung sieht vor, Grundstü-cke für den Wohnungsbau ab einer Wohnnutzfläche von 5.000 Quadratmetern zu zwei Dritteln für den geförderten Wohnbau zu widmen. „Das ist ein Meilenstein“, so Ritt. „Denn vor allem die Grundstückspreise treiben die Kosten für Wohnungen in Wien in schwindelnde Höhen.“

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Ute Bösinger

(+43-1) 501 65-12779

ute.boesinger @ akwien.at

wien.arbeiterkammer.at