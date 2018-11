ORF SPORT + mit Eishockey-Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel Rouen Dragons – Salzburg

Weiters am 6. November: ÖFB-Pressekonferenz

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 6. November 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Pressekonferenz mit der Kaderbekanntgabe um 11.30 Uhr und vom Eishockey-Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel Rouen Dragons – Salzburg um 19.50 Uhr, das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Höhepunkte vom Casino Grand Prix Lassee 2018 um 19.30 Uhr und die Eishockey-Dokumentation „#20 Daniel Welser – TWENTY“ um 22.30 Uhr.

ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt im Rahmen dieser Pressekonferenz in Wien den Kader für das Generali-Länderspiel im Rahmen der UEFA Nations League gegen Bosnien-Herzegowina am 15. November (Ernst-Happel-Stadion, Wien) sowie das Auswärtsspiel am 18. November in Nordirland (Windsor Park, Belfast) bekannt. Reporter ist Rainer Pariasek.

Der EC Salzburg trifft im Achtelfinale der Eishockey Champions League auf die Rouen Dragons. Der französische Meister hat die Gruppe F auf dem zweiten Platz hinter Kärpät Oulu beendet und dabei die Ice Tigers und Mountfield HK hinter sich gelassen. Das Hinspiel steht am 6. November auswärts auf dem Programm. Das Rückspiel folgt am 20. November in Salzburg. Beide Begegnungen sind live in ORF SPORT + zu sehen. Kommentator ist Michael Berger, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

ORF SPORT + zeigt eine Dokumentation über Daniel Welser, der neunmal österreichischer Eishockey-Meister wurde und in Österreichs Nationalteam spielte. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2017 beendete Welser seine Karriere. Der EC Salzburg sperrte seine Trikotnummer 20.

