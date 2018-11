AK-Berufsinfomesse Zukunft | Arbeit | Leben

Bildungs- und Berufsinfos für SchülerInnen und Eltern am 24. November 2018 in der Thermenhalle Bad Vöslau

St. Pölten (OTS) - Lehre oder höhere Schule? Welche Berufe gibt es überhaupt und was passt zu mir? Das sind Fragen, die sich viele 13- bis 15-jährige Jugendliche und ihre Eltern stellen. Antworten darauf bekommen sie von 70 Ausstellern am 24. November von 9 bis 14 Uhr beim öffentlichen Infotag der großen AK-Berufsinfomesse Zukunft | Arbeit | Leben in der Thermenhalle Bad Vöslau.

Vor dem öffentlichen Infotag finden zudem von 21. bis 23. November Messetage für angemeldete Schulklassen statt.

Neben Schulen und Unternehmen aus der Region informieren auch Fachgewerkschaften über Lehrberufe sowie weiterführende Schul- und Berufsausbildungen.

AK-Berufsinfomesse Zukunft | Arbeit | Leben - öffentlicher Infotag für Eltern und SchülerInnen

Datum: 24.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: Thermenhalle Bad Vöslau

Geymüllerstraße 6, 2540 Bad Vöslau, Österreich

Url: http://akyoung.at/news-details/zukunft-arbeit-leben-263.html

