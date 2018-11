November-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

Niederösterreich-Premieren, Filmhighlights und Live-Veranstaltungen

St. Pölten (OTS/NLK) - Zwei Niederösterreich-Premieren stehen im Zentrum des November-Spielfilmprogramms im Cinema Paradiso St. Pölten: Zur Premiere von „Angelo“, der Geschichte des berühmten „Hofmohren“ Angelo Soliman, kommt morgen, 6. November, Regisseur Markus Schleinzer nach St. Pölten. Nach der ersten Aufführung der Komödie „Womit haben wir das verdient?“ am 27. November gibt es ein Gespräch mit den Schauspielern Simon Schwarz und Caroline Peters sowie der Regisseurin Eva Spreitzhofer.

Weitere Filmhighlights sind die Komödie „25 km/h“, „Aufbruch zum Mond“ mit Ryan Gosling als Neil Armstrong, „The Guilty“, „Cold War“, „Das krumme Haus“, „Glücklich wie Lazzaro“, „#Female Pleasure“, „Verliebt in meine Frau“ und „Styx“. Auf die „Cinema Kids“ wiederum warten „Smallfoot“, „Mary und die Blumen der Hexe“, „Michel muss mehr Männchen machen“ und „Elliot – Das kleinste Rentier“.

Neu im Programm ist das „Film-Café“ jeden Montag, in dem zu „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“ (heute, 5. November), „Ein Dorf zieht blank“ (12. November), „Dolmetscher“ (19. November) und „Book Club“ (26. November) auch Kaffee und Kuchen serviert werden. „Film, Wein + Genuss“ wiederum kombiniert am 27. November zur Niederösterreich-Premiere „Womit haben wir das verdient?“ mit Kulinarik aus Mank und Nußdorf ob der Traisen.

Dazu kommen „Back to the Fatherland“ inklusive Gespräch mit den Regisseurinnen Kat Rohrer und Gil Leyanon sowie Dr. Christoph Lind und Dr. Martha Keil vom Institut für jüdische Geschichte in Österreich (12. November), ein Publikumsgespräch zum Thema Kinderrechte und Kinderarmut im Anschluss an den Streifen „Ich werde tanzen!“ (20. November), die „Alp-Con Cinema Tour 2018“ mit einem Bike- (9. und 10. November), einem Mountain- (16. und 17. November) und einem Snow-Filmblock (23. November) sowie „Coldplay: A Head Full of Dreams“ (14. November).

Das Veranstaltungsprogramm umfasst ein Konzert des siebenköpfigen Bläser-Ensembles Federspiel am 8. November, einen Abend mit Nicholas Ofczarek und Tamara Metelka, die am 15. November mit musikalischer Begleitung Texte von Thomas Bernhard lesen, das „Mellowmove Surffest 2018“ samt Konzert, DJ-Line und Party am 24. November, eine Lesung von Konstantin Wecker aus seiner Biographie „Das ganze schrecklich schöne Leben“ am 28. November sowie ein Konzert von Cari Cari am 29. November.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse